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Rusya'dan doğal gaz resti: Faturalar daha fazla artabilir

Ukrayna krizi, doğalgaz krizine dönüşebilir. Putin'in Ukrayna'daki cumhuriyetleri tanıma kararının ardından Almanya'dan Kuzey Akım 2 projesinde onay sürecini durdurma adımı geldi. Moskova'dan da gaz fiyatlarının artacağı uyarısı yapıldı.

Kaynak : TRT
Eklenme : 22 Şubat 2022 22:23
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NATO ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi dün itibarıyla yeni bir boyuta taşınırken, enerji fiyatları açısından da kritik gelişmeler yaşanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının ardından bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini başa alma kararını aldıklarını duyurdu.

Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşınan Rus gazı kapasitesini 55 milyar metreküpten 110 milyar metreküpe çıkaracak olan proje, ABD'nin yaptırım tehditleriyle gecikmeli olarak tamamlanmıştı ve onay süreci de yavaş işletiliyordu.

Son kararla projenin devreye alınmasının belirsiz bir geleceğe ertelenmesinin, zaten yüksek olan doğalgaz fiyatlarının daha da yükselmesine neden olması bekleniyor.

Nitekim, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Medvedev, Almanya'nın kararı üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avrupalıların doğal gaza 2000 Euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz" dedi.

PETROLLE BİRLİKTE GAZ FİYATLARI DA FIRLADI

Bugün Brent petrolün varil fiyatı 100 dolara dayanırken, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de mart vadeli kontratlar için fiyatlar bugün yüzde 10 artışla 81,5 Euro'ya kadar yükseldi. Geçen sene şubatta 17 euro seviyelerinde olan bu rakam, Aralık 2021'de 166 Euro'yu görmüştü.

81,5 Euro'luk TTF fiyatı, bin metreküp gazın fiyatının 867 Euro olması anlamına geliyor.

Ukrayna krizi ve Kuzey Akım 2'deki son gelişmelerin, doğalgaz fiyatlarına olası etkilerini enerji uzmanları Mehmet Doğan ve Ali Arif Aktürk sozcu.com.tr'ye değerlendirdi.

'KIŞIN BİTMESİ ŞANS AMA.'

Eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, Kuzey Akım 2 şu an zaten devrede olmadığı için son kararın arz-talepte yeni bir durum yaratmaması gerektiğini ancak psikolojik etkiyle doğalgaz fiyatlarını yukarı çekebileceğini söyledi.

Kış aylarının geride kalmak üzere olmasının ve 2022'de küresel ekonomik büyümenin 2021 kadar yüksek olmayacak olmasının bir şans olduğunu belirten Aktürk, doğalgaz sevkiyatında sorun yaratacak gelişmeler ve yaptırımlar olması durumunda 2022 sonbaharında doğalgaz fiyatlarda geçen sene sonunda görülen yukarı yönlü sert hareketlerin tekrarlanabileceğini dile getirdi.

'MEDVEDEV'İN DEDİĞİ SEVİYE GÖRÜLEBİLİR'

GazDay Genel Müdürü Mehmet Doğan, Kuzey Akım 2'nin devreye alınmasının gecikmesinin bu kış gaz fiyatlarının yüksek seyretmesinde etkili olduğunu, eğer onay çıkmazsa gelecek sene de fiyatlarda yüksek seyrin devam edeceğini, yaptırımlarla birlikte gerilimin artması durumunda Medvedev'in dediği 2 bin Euro seviyelerinin görülebileceğini söyledi.

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Kuzey Akım 2'ye onay vermemenin Almanya ve Avrupa için mantıklı olmadığını, bu işten sadece ABD'nin karlı çıkacağını vurgulayan Doğan, "Ukrayna krizi bir enerji krizi değil de ama sonuç olarak enerjiyi vuruyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu sene hidroelektrik santrallerinden daha fazla elektrik üretilebilmesi ve yazın depoların doldurulabilmesi durumunda Türkiye'nin 2022 sonbaharında geçen seneye göre kısmen rahat edebileceğini söyleyen Doğan, yine de yüksek fiyatların Türkiye'yi de olumsuz etkilemeye devam edeceğini dile getirdi.

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