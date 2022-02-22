Konya'da FETÖ'nün güncel mahrem yapılanmasına operasyon
Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Şubat 2022 17:58
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, 4'ü ihraç edilen asker, 1'i ihraç edilen polis, 1 avukat, 3 ihraç edilen kamu görevlisi ve 8 sivil olmak üzere 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız