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NATO: Rus askerleri muharebeye hazır ve Donbas'a girdiler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki yığınağının arttığını, askerlerin muharebeye hazır beklediğini ve dün gece Donestk ile Luhansk'a Rus askerlerinin girdiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Şubat 2022 19:23
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Stoltenberg, olağanüstü yapılan NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısının bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararını kınayan Stoltenberg, Moskova'ya geri adım atmaya ve diplomasi yolunu tercih etmeye çağırdı.

"Avrupa'nın güvenliği için bir neslin gördüğü en tehlikeli andayız." diyen Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini, Rusya'nın Ukrayna sınırları içindeki Kırım'da ve Donbas bölgesinde, ayrıca sınır hattında 150 bin askeri, bunun yanı sıra savaş uçakları ve helikopterleri bulunduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Birçok Rus askeri birliği şu anda muharebeye hazır şekilde konuşlandırılmış durumda. Birlikler kamplarından çıktılar, sahadalar ve saldırıya hazırlar." diye konuştu.

NATO'nun son haftalarda müttefiklerin savunması için Doğu Avrupa'ya binlerce ilave asker gönderdiğini hatırlatan Stoltenberg, daha fazlasının hazırda tutulduğunu aktardı.

Stoltenberg, "Yüksek alarm vaziyetinde 100'den fazla savaş uçağımız, Kuzey Denizi'nden Akdeniz'e kadar denizlerde 120'den fazla gemimiz bulunuyor. Saldırganlığa karşı ittifaka kalkan olmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

NATO Mukabele Kuvveti'nin yüksek hazırlık seviyesi çıkarıldığını hatırlatan Stoltenberg, bu kuvvetin bölgeye gönderilmediğini aktardı.

Stoltenberg, NATO müttefiki bazı ülkelerin açıkladığı yaptırımları ve Almanya'nın Kuzey Akım 2 boru hattının onay sürecini durdurma kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

- Rusya 2014'ten beri Donbas'ta

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna hakkındaki ilerleyen döneme dair planlarına ilişkin NATO'nun değerlendirmesini ise şöyle aktardı:

"Her gösterge Rusya'nın Ukrayna'ya tam kapsamlı bir saldırı planının sürdüğüne işaret etmektedir. Askeri yığınağın sürdüğünü görüyoruz. Geri adım sözü verdiler ama artırıyorlar. Sürekli daha fazla birliğin kamplarından ayrılarak muharebe pozisyonuna geçtiğini, saldırıya hazır olduklarını görüyoruz."

Donbas'ta saldırıya bahane olarak kullanılmak üzere sahte olaylar üretildiğini belirten Stoltenberg, "Dün gece daha fazla Rus askerinin Donbas'a, Donetsk ve Luhansk'ın bazı bölümlerine girdiğini gördük." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rus askerlerinin Donbas'ta olup olmadığına ilişkin tekrarlayan sorular üzerine şunları kaydetti:

"Rusya, 2014'ten beri Donbas'ta. Bu daha önce gizli bir operasyondu. Rusya varlığını inkar ediyordu. Sözde ayrılıkçılar Rusya askerleri, özel kuvvetleri tarafından yıllardır kontrol ediliyor ve destekleniyor. Şimdi şunu gördük. İlave Rus kuvvetleri Donbas'a girdi. Bu da durumu daha ciddi kılıyor."

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- "Ukrayna zaten işgal edilmişti"

"Rusya'nın son hamlesini Ukrayna'nın işgali olarak görüyor musunuz?" sorusunu ise Stoltenberg, şöyle yanıtladı:

"Rusya zaten Ukrayna'yı işgal etmiş durumda. Rusyar Ukrayna'yı 2014'te işgal etmişti. Ukrayna'nın parçası olan Kırım'ı ilhak ettiler. 2014'ten beri Donetsk ve Luhask'ta, yani Donbas'ta Rus askeri birlikleri bulunuyor. Şu anda gördüğümüz şey, zaten işgal edilmiş bir ülkenin daha fazla Rus askeri varlığıyla daha fazla işgal edilmiş olması."

- 150 binden fazla Rus askeri

Stoltenberg, Ukrayna içinde ve çevresindeki Rus askeri birlikleri hakkında detay verirken 150 binden fazla Rus askerinin bölgede bulunduğunu söyledi.

Buna ek olarak Ukrayna içinde ve yakınında hava ve deniz kuvvetlerinin konuşlandırıldığını aktaran Stoltenberg, Belarus'ta da Ukrayna sınırına yakın Rus kuvvetlerinin yer aldığını ifade etti.

Stoltenberg, "Bu birlikler muharebeye hazır. 10 binlerce muharip asker var. Ayrıca, füzeler, zırhlı araçlar, tanklar, insansız hava araçları, elektronik savaş sistemleri, hava savunma füzeleri ve daha birçok askeri imkan bulunuyor." dedi.

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