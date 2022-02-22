Kamyonetin çarptığı belediye çalışanı hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde belediye personeli, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Şubat 2022 19:38
Alınan bilgiye göre, L.D. ( 57) yönetimindeki 45 YA 1015 plakalı kamyonet, Ovakent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ödemiş Belediyesi personeli Halil Kapan'a (27) çarptı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kapan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza yerinden ayrılan kamyonet sürücüsü L.D. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaza yeri kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra yakalandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız