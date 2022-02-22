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Evli çifte süpermarkette dehşeti yaşatmıştı, yeni detaylara ulaşıldı

Kocaeli'de süpermarkette tabanca ile ateş ederek Belfun Doğramacı'nın ölümüne, eşinin ise yaralanmasına sebep olan şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor. Zanlının oğlu Batuhan Ş.'nin 2019 yılında Belfun Doğramacı ile gittiği tatil yolunda meydana gelen trafik kazası neticesinde öldüğü ve bu sebeple aralarında husumet olduğu iddia edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Şubat 2022 20:23
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Olay, saat 16.00 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş için süpermarkete giden evli çift şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Belfun Doğramacı kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (37) ise kolundan vuruldu. Kurşunların isabet ettiği karı koca yere yığılırken, olayı gören müşteriler korkuyla dışarıya kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Belfun Doğramacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Doğramacı çiftini vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Oğlunun ölümünden Belfun Doğramacı'yı sorumlu tuttu

Olayla ilgili yeni bilgiye ulaşıldı. İddiaya göre; öldürülen şahıs Berfun Doğramacı, 2019 yılında zanlının 19 yaşındaki oğlu Batuhan Ş. ile tatil yapmak için yola çıktı. Antalya-Isparta karayolu üzerinde meydana gelen kazada Batuhan Ş.'nin ölmesi ile Berfun Doğramacı ve zanlı Mustafa Ş. arasında husumet başladı. Oğlunun ölmesinden Belfun'u sorumlu tutan Mustafa Ş.'nin bu sebeple Doğramacı'yı öldürdüğü iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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