Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor

Şef'lerin memurlar.net'e gönderdiği haber metnini yayımlıyoruz.

Şeflik, 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 509. maddesinde hiyerarşik sistem içerisinde şube müdürlüğünün altında gösterilmiştir.

Ayrıca 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede şefler; amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri gibi yönetici kadro içinde belirlenmiştir.

Bir çok Bakanlığın Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin ilgili bölümlerinde Şef'ler "Yönetim Hizmetleri Grubunda" gösterilmektedir.

3600 Ek Gösterge taslak metinde şube müdürü ve eş değer kadrolara yer verilip şeflerin bunun dışında tutulması, kamunun iş yükünü çeken amir ve memur arasındaki koordinasyonu sağlayan, bütünleştirici rol üstlenen şefler için büyük bir kayıp, moral bozukluğu olacaktır.

Adil ve hakkaniyete uygun bir uygulama için şeflerin de bu yasaya dahil edilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla "Yönetim Hizmetleri Grubunda" olan şefler de 3600 Ek Göstergeye dahil edilmelidir.