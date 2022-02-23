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Sapık mahalleyi terk etti eşi boşanma davası açıyor

İzmir'de ev hanımı Sevilay B.'nin (32) 14 yaşındaki kızı Z.B.'ye sosyal medyadan tacizde bulunan komşusu Ali D.'yi (32) kurnazca planla deşifre etmesinin yankıları sürerken, olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Olaydan sonra tutuksuz yargılanacak şüpheli Ali D. mahalleyi terk ederken, karısı Sibel D.'nin ise boşanma davası açacağı öğrenildi. Olayın tanığı market sahibi Fatih Güneş (41) "Şüpheli telaşlı ve kaçar gibiydi. Parayı bırakıp gitti" dedi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 23 Şubat 2022 08:35
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Sapık mahalleyi terk etti eşi boşanma davası açıyor

Olay, geçtiğimiz 16 Şubat Çarşamba günü Menderes ilçesinde yaşandı. 32 yaşındaki ev hanımı Sevilay B., 14 yaşındaki kızı Z.B.'nin son dönemdeki hal ve hareketlerinden şüphelendi. Daha sonra kızının sosyal medyadan iki ay boyunca bir tacizci tarafından rahatsız edildiğini öğrendi.

Z.B. tacizciyi engellemesine karşın, şüpheli yeni hesaplar açıp taciz etmeyi sürdürdü. 14 yaşındaki kızdan çıplak fotoğraflar isteyen tacizcinin "Seni her gün görüyorum" deyip, küçük kızın nerelere gittiğini de söylemesi üzerine anne Sevilay B., paniğe kapıldı. Tacizcinin yakınlarda biri olduğunu tahmin eden anne, dedektif gibi iz sürüp, plan yaptı.

MARKETTE KAMERALAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sevilay B., Instagram üzerinden kızıymış gibi tacizci ile konuşmaya başladı. Tacizciye istediği fotoğrafları atacağını söyleyen Sevilay B., "Bir arkadaşıma borcum var" diyerek 50 lira istedi. Bu isteği kabul eden şüpheli, parayı yakındaki markete bırakacağını söyledi.

Parayı markete bırakan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ses kaydı kameralar tarafından alınan ve tedirgin tavırlar sergileyen şüphelinin market sahibine, "Bir kız çocuğu bu parayı gelip alacak" dediği duyulurken, market sahibinin, "Senin çocuklar mı?" sorusuna, "Yok başka. Benim çocuklar değil" dediği belirlendi.

SAPIK KOMŞUSU ÇIKTI

Ardından markete giderek görüntüleri izleyen Sevilay B. büyük şok yaşadı. Görüntülerdeki tacizcinin, evli, bir kız ve bir erkek çocuğu babası karşı binadaki komşuları 32 yaşındaki Ali D. olduğunu gördü. Bir anda öfkeye kapılan Sevilay B., zanlının evine giderek durumu eşine anlattı.

Ali D.'nin eşi de büyük bir şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kamerası kayıtları ile mesajlaşmaların ekran görüntülerini alan Sevilay B., durumu polise bildirdi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MAHALLEYİ TERK ETTİ

İzmir'de bir çocuk annesi ev hanımı Sevilay B.'nin (32) kızını taciz eden komşusu Ali D.'yi plan yaparak yakalatması SABAH'ta 'Dedektif anne sapığı yakalattı' başlığıyla manşet oldu. Haberin yankıları sürerken, olayla ilgili yeni gelişmeler oldu. Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheli mermer ustası Ali D. mahalleyi terk etti. Sibel D.'nin olayı öğrendikten sonra öfkelendiği ve iki çocuğunun babası Ali D.'ye boşanma davası açmayı düşündüğü belirtildi.

MARKET SAHİBİNİN İFADESİ ALINDI

SABAH'ın telefonla ulaştığı market sahibi Fatih Güneş (41), "Konu ile ilgili polisler ifademi aldılar. İfademde görüntülerde yaşananları anlattım. Başka bir müşteri ile ilgileniyorken şüpheli dükkana girdi. Tedirgin tavırları vardı. Diğer müşteri gittikten sonra elindeki parayı bana doğru uzatarak, 'Bu parayı bir tane kız çocuğu alacak' dedi. Ben de 'Senin çocuklar mı alacak?' diye sordum. O da, 'Yok benim çocuklar değil' dedi. Sonra telaşlı ve kaçar gibi, 'Bir tane kız çocuğu alacak' diyerek çıktı ve gitti" şeklinde konuştu.

SAPIK ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR

SABAH'a teşekkür eden anne Sevilay B., "Haberinizin ardından güzel gelişmeler oldu. Market sahibinin ifadesi alındı. Sesimi duyurdunuz. SABAH'a teşekkür ederim. Ancak çok tedirginim. Şüpheli kişi gözaltına alındıktan sonra serbest kaldı. Elini kolunu sallayarak geziyor.

Karşı komşumuz olduğu için oturduğumuz evin adresini biliyor. Kızımla birlikte savcılık tarafından bir ay boyunca koruma altına alınmış olsak da, başımıza bir şey gelmesinden korkuyoruz. Bir an önce tutuklanmasını istiyoruz. Bugün bunu bana yapan, yarın bir gün başka birine de yapabilir" diye konuştu.

Ceyhan TORLAK

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