MEB ilk kez paylaştı! Şüra'nın 52 kararı uygulamaya geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin fotoğrafını çeken 120 sayfalık bir rapor yayımladı. Raporda 7 yıl aradan sonra ilk kez 1-3 Aralık'ta "Eğitimde fırsat eşitliği" ana temasıyla toplanan Milli Eğitim Şürası'nda alınan kararlara uygulamada ne ölçüde yer verildiği de detaylı bir şekilde anlatıldı.

Böylece Şüra'da yapılan oylamada alınan 128 maddelik tavsiye kararıyla ilişkili olarak bakanlığın uyguladığı projeler ilk kez kamuoyuyla paylaşılmış oldu. Bakanlık 2 ay içerisinde Şüra'da alınan kararların 52'sini hayata geçirdi. İşte tavsiye niteliğinde kalmayan ve uygulamaya konulan o kararlardan bazıları:

OKUL ÖNCESİ

ŞÜRA KARARI: 5 yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100'e ulaştırılması için gerekli fiziki, beşeri ve mali imkanlar sağlanmalıdır.

MEB NE YAPTI?: 59 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni anasınıfı açıldı. 214 yeni anaokulunun ihalesi yapıldı, 1095 yeni anaokulu yatırım planına dahil edildi. 1632 yeni anaokulu için ise arsa çalışmaları devam ediyor.

TEMEL EĞİTİM

ŞÜRA KARARI: Dezavantajlı bölgeler başta olmak üzere tüm okullarda fiziki kapasite iyileştirilmelidir.

MEB NE YAPTI?: "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" başlatıldı.

MESLEKİ EĞİTİM

ŞÜRA KARARI: Mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesi için başarılı öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilere sağlanan burs ve diğer imkanlar artırılmalıdır. İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilere yönelik kısa süreli ulusal tanınırlığı olan mesleki ve teknik eğitim programları düzenlenmelidir.

MEB NE YAPTI?: 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda düzenlemeler yapıldı. Burs ve ödenekler artırıldı.