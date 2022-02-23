ABD'de doktora yapan Türk kızı ülkesini unutmadı

Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf intern (ön hekim) öğrencisi olan Fatma Naz Cemre Kalaycı, Bilim Doktoru (MDPhD) Bütünleşik Programı'nı kazanınca 1 Eylül 2020'de, ABD'nin Yale Üniversitesi'nde doktora eğitimine başladı. Bir yandan doktora eğitimini, bir yandan da bilimsel çalışmalarını sürdüren Kalaycı, çeşitli ülkelere tıbbi malzeme yardımında bulunan bir kuruluşu ziyaret etti.

Buradaki yetkililerden, bir grup malzemenin bir Güney Amerika ülkesine gönderileceğini öğrenen Kalaycı, Türkiye'ye gönderilmesi için girişimlerde bulundu. Kalaycı'nın çabalarıyla yardımın Türkiye'ye yapılması kararı alındı. Resmi prosedürlerin de tamamlanmasının ardından Kalaycı, 11 yoğun bakım monitörü ve bir merkezi monitörün, memleketindeki Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilmesini sağladı.

PLAKETİ AİLESİ ALDI

Hastane de Fatma Naz Cemre Kalaycı'ya bir teşekkür plaketi verdi. Monitörlerin tesliminin ardından Başhekim Prof. Dr. Halil Yalçın Yüksel, plaketi Fatma Naz Cemre'nin, ikisi de avukat olan annesi Fatma ile babası Bahadır Kalaycı'ya verdi.

Kızlarıyla gurur duyduklarını söyleyen Kalaycı çifti, "Kızımıza, vatan, millet, devlet ve Atatürk sevgisini verdik. Daha eğitimi bitmeden ülkesine katkı sağlaması bizi gururlandırdı. Anne-babası olarak geçtiğimiz yıllarda da hastaneye yardımlar yapmıştık. O zaman da plaketler almıştık. Ancak bu plaket, diğerlerinden çok daha anlamlı" dedi.