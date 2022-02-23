Canını hiçe sayıp çatıda yoga yaptı
Kadıköy'de çatıya çıkıp yoga yapan bir kadın görenleri şaşkına çevirdi. Karşı binadan kayda alındığı gözlenen kadının canını hiçe sayarak yoga yaptığı anlar yürekleri ağızlara getirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Şubat 2022 09:46
Kadıköy'de geçtiğimiz gün bir kadın çatıya çıkarak canını hiçe sayıp yoga yapmaya başladı. Sosyal medyaya düşen görüntüler şok etkisi oluştururken, çatıda tehlikeli bir biçimde yoga yapan kadın yürekleri ağızlara getirdi.
TEHLİKELİ YOGA 'KEYFİ'
Kadının tehlikeli yoga keyfi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde bir kadının çatı üzerinde yoga hareketleri yaptığı görülüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız