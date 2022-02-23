İş Bankasından yaptırım açıklaması: İsim benzerliği olan bankalarla herhangi bir ilişkimiz yok
Türkiye İş Bankası, yaptırım listesine alınan 5 Rus bankası ile ilgili haberlerde Türkiye İş Bankası ile isim benzerliği bulunan kurumlarla bankanın ve iştiraklerinin bir ilişiğinin bulunmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Şubat 2022 10:03
Türkiye İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), "Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama" başlıklı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve Bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla Bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız