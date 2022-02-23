Apartman görevlisine tecavüz edip öldüren fitness eğitmeninin cezası belli oldu

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yener getirildi. Duruşmada maktul Nefise Dolapcı'nın eşi Murat Dolapcı ile kızı Nihal Dolapcı ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmadaki savunmasında sanık İbrahim Yener, "Bir insan geçmişine, ailesine güzel bir gelecek bırakmak ister. Benim geleceğim de siz mahkemenin ellerinde. Neye inanırsınız bilmiyorum, ben sadece yaşadıklarımı söyledim. Ben başka yerlerde de yaşadım, ilk kez bir yerde yaşamadım. Ben 29 yaşında niye böyle bir şey yaşayayım? 30 saniyede 30 yılım çöpe gitti. Kayıplarım var. Hapiste yatarım bir problem yok. Konuların böyle olacağını bilseydim net bir şekilde intihar ederdim" dedi. Mahkeme başkanının karar öncesi son sözünü sorması üzerine sanık Yener "Kendimi ifade edebileceğim kadar ifade ettim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Vereceğiniz her karar için hakkımı helal ediyorum. Allah yardımcınız olsun" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti sanık İbrahim Yener'e "Kasten nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Silah yoluyla cinsel saldırı" suçundan 21 yıl, "Silah kullanarak cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 9 yıl hapis cezasına hükmetti. Heyet İbrahim Yener'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.