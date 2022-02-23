Dolar günü düşüşle kapattı
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından günü 13,84 seviyelerinde tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Şubat 2022 18:06
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|13,8600
|13,8610
|13,8450
|13,8460
|Avro
|15,7170
|15,7180
|15,6930
|15,6940
|Sterlin
|18,7440
|18,8390
|18,7540
|18,8480
|İsviçre Frangı
|14,9390
|15,0350
|15,0580
|15,1340
|ANKARA
|ABD Doları
|13,8300
|13,9100
|13,8150
|13,8950
|Avro
|15,6770
|15,7570
|15,6530
|15,7330
|Sterlin
|18,6840
|18,8940
|18,6940
|18,9040