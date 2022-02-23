Türkiye'nin hava yoluyla taşınacak yolcu sayısında 2023 hedefi 216,6 milyon

Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının 2023'te geçen yıla kıyasla yüzde 68 artışla 216 milyon 615 bine yükselmesi bekleniyor.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün "Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, geçen yıl direkt transit yolcular dahil 128 milyon 565 bin 706 olan hava yolu yolcu sayısının, bu yıl yüzde 50 artışla 193 milyon 278 bin 616'ya yükseleceği öngörülüyor.

Gelecek yıl ise yolcu sayısının, geçen yıla göre yüzde 68 artarak 216 milyon 615 bin 98'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Hava yolu yolcu sayısında en büyük artış dış hatlarda olacak. Geçen yıl 59 milyon 676 bin 396 olan dış hat yolcu sayısı, bu yıl yüzde 55 artışla 92 milyon 726 bin 475'e çıkacak. Dış hat yolcu sayısının 2023'te ise 102 milyon 709 bin 876 olması bekleniyor.

Geçen yıl 68 milyon 711 bin 173 olan iç hat yolcu sayısının ise bu yıl yüzde 46 artarak 100 milyon 98 bin 202 olarak gerçekleşeceği hesaplanıyor. İç hat yolcu sayısının 2023'te 113 milyon 368 bin 938'i bulacağı öngörülüyor.

- Uçak trafiği artacak

Geçen yıl transit üst geçişler dahil 1 milyon 461 bin 577 olan uçak trafiğinin ise bu yıl 2 milyon 39 bin 903'e yükseleceği öngörülüyor. Uçak trafiğinin gelecek yıl 2 milyon 214 bin 445'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, iç hat uçak trafiği, 2023'te geçen yıla kıyasla yüzde 43 artarak 1 milyon 61 bin 33 olacak. Dış hatlarda uçak trafiği ise söz konusu dönemde yüzde 64 artışla 464 bin 624'ten 761 bin 705'e yükselecek.

Geçen yıla kıyasla 2023'te transit üst geçişlerde yüzde 53 artış gerçekleşecek. Geçen yıl 255 bin 622 olan transit üst geçiş, bu yıl 344 bin 978'e, gelecek yıl da 391 bin 707'ye çıkacak.

- 2023'te 4,9 milyon ton yük taşınacak

Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl 3 milyon 358 bin 769 ton olan yük hareketinin ise bu yıl 4 milyon 502 bin 616, gelecek yıl ise 4 milyon 884 bin 358 olması bekleniyor.

Yük taşımacılığında 2023'te, geçen yıla göre yüzde 45 artış gerçekleşecek. Söz konusu yılda geçen yıla göre iç hatlarda yük trafiğinin yüzde 35, dış hatlarda ise yüzde 48 artması hedefleniyor.

Geçen yıl 1 milyon 615 bin 709 ton kargonun taşındığı havalimanlarında, bu yıl 1 milyon 899 bin 745, 2023'te ise 2 milyon 14 bin 315 ton kargo taşınması planlanıyor.