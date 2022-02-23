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Alkollü olmadığını kanıtlayan sürücü ehliyetini geri aldı

İzmir'de, trafik uygulaması esnasında 0,68 promil alkollü olduğu gerekçesiyle hakkında işlem başlatılan sürücü, alkollü olmadığını hastane raporuyla ispatlayıp el konulan ehliyetini geri aldı, 1823 liralık trafik cezasını da iptal ettirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Şubat 2022 11:34
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Karşıyaka ilçesinde yaşayan V.B, gece geç saatlerde otomobiliyle seyir halindeyken polisin trafik uygulamasında alkol testinden geçti. 0,68 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü, cihazda hata olabileceğini düşünerek hastanede kan testi verdi.

Polis, sürücünün ehliyetine el koydu ve 1823 lira para cezası uyguladı.

Kan testinde yasal sınırın altı olan 0,20 promil alkollü olduğu ortaya çıkan V.B, avukatı Orhan Baver Göçer aracılığıyla Karşıyaka 1. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti.

Hakimlik, yaptığı değerlendirmede, alkol testi ile kan testi arasında 1 saatte maksimim 0,15 promil değişebileceğine hükmederek, cezanın iptal, ehliyettin de iadesine karar verdi.

Avukat Orhan Baver Göçer, AA muhabirine, müvekkilinin, Karşıyaka ilçesinde saat 23.40 sularında evinin yakınlarında yapılan testte 0,68 promil alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine el konulup, hakkında da cezai işlem uygulandığını hatırlattı.

Müvekkilinin alkollü olmadığını ve testin doğru sonuç vermediğini polislere söylediğini aktaran Göçer, "Polisler de müvekkilime en yakın hastaneye gidip kan testi vererek itiraz edebileceğini söylüyorlar. Müvekkil Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kan testi yaptırıyor ve sonuçlara göre aradan geçen 1 saat sonucunda 0,20 promil olduğu ortaya çıkıyor." dedi.

Yargıtay ve Danıştay'ın görüşüne göre her 1 saatte vücuttaki alkol promilinin 0,15 düştüğünün kanıtlandığını ifade eden Göçer, şöyle konuştu:

"Bilimsel olarak bu veriler kanıtlanmış durumda. Müvekkilimde de 0,20 promil çıktığını hesap ettiğimizde olay esnasında en fazla 0,35 promil olacağı, 0,68 promil çıkamayacağı yönünde itirazlarımızı Karşıyaka 1. Sulh Ceza Hakimliğine yaptık. Mahkemenin kararı neticesinde 1823 liralık para cezası iptal oldu, ehliyeti de iade edildi. Vatandaşlarımız kendilerinden eminlerse 1 saat içerisinde en yakın devlet hastanesine giderek test yaptırılması durumunda çıkan alkol oranının üzerine 0,15 konulduğunda 0,50 promilin altında kalıyorsa hem ehliyeti hem de kesilen para cezasını geri alabilirler."

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