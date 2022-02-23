Emniyetinin 'kan bağışı' anonsu üzerine polis memurları kan vermeye koştu

Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil
Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil
Hakim savcılar için uygulanan yemek ücreti avukatlar için de uygulanacak
Hakim savcılar için uygulanan yemek ücreti avukatlar için de uygulanacak
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok
Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik
Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Peker'in geçici tutuklanması talep edildi
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Peker'in geçici tutuklanması talep edildi
SGK, görevde yükselmede bazı soruları iptal etti
SGK, görevde yükselmede bazı soruları iptal etti
Ortaokul ve liselerde en çok talep gören seçmeli dersler belli oldu
Ortaokul ve liselerde en çok talep gören seçmeli dersler belli oldu
Ukrayna krizi altını yükseltmeye devam ediyor, gram altın 841 TL
Ukrayna krizi altını yükseltmeye devam ediyor, gram altın 841 TL
Sağlıkçılara karşı işlenen suçlarda ceza artırımı Anayasaya uygun
Sağlıkçılara karşı işlenen suçlarda ceza artırımı Anayasaya uygun
Özel yetenekli öğrencilere destek veren BİLSEM sayısı 279'a yükseldi
Özel yetenekli öğrencilere destek veren BİLSEM sayısı 279'a yükseldi
Yeni tedavüle girecek banknotlardaki imzalar değişti
Yeni tedavüle girecek banknotlardaki imzalar değişti
İstediği ilacı yazmayan doktoru darp etti!
İstediği ilacı yazmayan doktoru darp etti!
İcra müdür ve müdür yardımcılığı sınavı son başvuru günü uyarısı
İcra müdür ve müdür yardımcılığı sınavı son başvuru günü uyarısı
Emniyet, 'swift' dolandırıcılığına karşı uyardı
Emniyet, 'swift' dolandırıcılığına karşı uyardı
MEB ilk kez paylaştı! Şüra'nın 52 kararı uygulamaya geçti
MEB ilk kez paylaştı! Şüra'nın 52 kararı uygulamaya geçti
Elektrik faturalarında yeni bir indirim daha gündemde
Elektrik faturalarında yeni bir indirim daha gündemde
Ukrayna krizi Türkiye'yi vurmaz
Ukrayna krizi Türkiye'yi vurmaz
Özel Harekat Şube Müdürü Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu
Özel Harekat Şube Müdürü Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu
Meteoroloji uyardı: Yağışla birlikte başlıyor - Haritalı
Meteoroloji uyardı: Yağışla birlikte başlıyor - Haritalı
Yumurta fiyatları neden düşmüyor?
Yumurta fiyatları neden düşmüyor?
YÖK Başkanı'ndan 'puanı düşük olanlar üniversiteye girecek' iddiasına yanıt
YÖK Başkanı'ndan 'puanı düşük olanlar üniversiteye girecek' iddiasına yanıt
Rusya'dan doğal gaz resti: Faturalar daha fazla artabilir
Rusya'dan doğal gaz resti: Faturalar daha fazla artabilir
Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
Mobbinge uğradığını iddia eden avukata belediyeden 'uyarma' cezası
Mobbinge uğradığını iddia eden avukata belediyeden 'uyarma' cezası
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Genel Kurul, martta gece 24.00'e kadar çalışacak
Genel Kurul, martta gece 24.00'e kadar çalışacak
11 haftadır koronavirüs risk haritasındaki en iyi il
11 haftadır koronavirüs risk haritasındaki en iyi il
Yeni varyant, Türkiye'ye girerse yeni dalga oluşur mu?
Yeni varyant, Türkiye'ye girerse yeni dalga oluşur mu?
Öğrencisini döven öğretmene verilen cezaya itiraz kabul edildi
Öğrencisini döven öğretmene verilen cezaya itiraz kabul edildi
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için ülkeye dönüyor
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için ülkeye dönüyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Emniyetinin 'kan bağışı' anonsu üzerine polis memurları kan vermeye koştu

Edirne Emniyet Müdürlüğü haber merkezinin "kan bağışı" anonsunu duyan polis memurları, kan vermeye koştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Şubat 2022 12:50
Yazdır
Emniyetinin 'kan bağışı' anonsu üzerine polis memurları kan vermeye koştu

Türk Kızılay ve Edirne Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğünün haber merkezinden "Emniyet Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası başlatıldığı" anonsu yapıldı.

Müdürlük katlarında çalışanlar ve dış görevde olanlar anonsla birlikte kan bağışı alanına geldi. Emniyet mensupları ve bazı polis eşleri de kampanyaya katıldı.

Kampanyanın gün boyunca süreceği belirtildi.

Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi Doktoru Necdet Topçuoğlu, AA muhabirine Kovid-19 salgınının devam ettiğini söyledi.

Salgın döneminde kan ihtiyacının daha da artığını belirten Topçuoğlu, "Biz Türk Kızılay olarak Edirne ve bölgemizde kamu kurum ve kuruluşları ile devamlı işbirliği içerisindeyiz. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız ve kurum çalışanlarıyla kan bağış faaliyetinde bulunuyoruz. Bu şekilde hastanelerin kan bağış ihtiyacını Türk Kızılay karşılamaktadır." dedi.

Türk polis teşkilatının da bir anonsla anında kampanyaya destek vermek için seferber olduğunu ifade eden Topçuoğlu, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar başta olmak üzere fedakar Türk polisine teşekkür ettiğini belirtti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
Kırıkkale'de bir kadının gelinlik giyme hayali 38 yıl sonra gerçekleştirildi
Kırıkkale'de bir kadının gelinlik giyme hayali 38 yıl sonra gerçekleştirildi
Antalya'da savunma sporu öğrenen ev hanımları şiddete karşı daha güçlü
Antalya'da savunma sporu öğrenen ev hanımları şiddete karşı daha güçlü
Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan
Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan
Ölen hamile kedinin yavrularını elleriyle kurtardı
Ölen hamile kedinin yavrularını elleriyle kurtardı
Emekli öğretmen 3 asırlık hanın kayıp kitabesinin muhtemel metnini buldu
Emekli öğretmen 3 asırlık hanın kayıp kitabesinin muhtemel metnini buldu

Bu Habere Tepkiniz

Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı
Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı
Adana Bölge İdare Mahkemesi, direksiyon sınavında öğretmen verilen cezayı, usta öğretici ve kursiyerin ifadesinin alınmamış olması, olayla ilgili görüntü ve fotoğraf olmaması nedeniyle iptal etti.
Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor
Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor
Şef olarak çalışan personel de hiyerarşik sistemde yer aldıklarını belirterek 3600 ek gösterge talep ediyor
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Polis memuru alımları için uygulanan yönetmelikle ilgili açılan dava sonuçlandı
Polis memuru alımları için uygulanan yönetmelikle ilgili açılan dava sonuçlandı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?
2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?
2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayanlar aylık bağlanma sisteminde 5510'a tabi olurlar.
Kişiye özel ilanla atanan öğretim görevlisinin dört yıl sonra ilişiği kesilebilir mi?
Kişiye özel ilanla atanan öğretim görevlisinin dört yıl sonra ilişiği kesilebilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi kadrosu ilanında yer alan özel şartların tespitinde etkisi olmayan davacının dört yıl sonra başlatılan soruşturma sonucunda görevle ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı bulan Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı!
28. Dönem POMEM mülakatında adayların dikkat etmesi gereken hususlar
28. Dönem POMEM mülakatında adayların dikkat etmesi gereken hususlar
28. Dönem Pomem ön sağlık aşaması ve diğer sınav aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususları yayınlıyoruz.
Proje okulundaki yanlış uygulamalar durdurulmalı!
Proje okulundaki yanlış uygulamalar durdurulmalı!
Son günlerde okullara proje okulu öğretmen atamaları ile onlarca yazı gelmektedir. Bu yazıların yazılması, kurumlara iletimi, öğretmenlere duyurulması, hepsi zaman ve emek isteyen, kırtasiye masrafı yaratan aşamalar. Bunun durdurulması ve uygulamanın adil bir sisteme büründürülmesi gerekmektedir.
Polisler, 8/24 genelgesinin uygulanmasını talep ediyor
Polisler, 8/24 genelgesinin uygulanmasını talep ediyor
350 bin civarındaki Türk Polis Teşkilatı mensupları, insan fizyolojisine, psikolojisine ve iş verimliliğine daha uygun olan 8 saat çalışma ve 24 saat dinlenme sistemi ile daha insani şartlarda görev yapmayı talep ediyor.
4 bin 22 Kariyer Uzmanı ile görüşülerek hazırlanan rapor yayımlandı
4 bin 22 Kariyer Uzmanı ile görüşülerek hazırlanan rapor yayımlandı
Merkez Kariyer Uzmanlık Sistemi Saha Araştırması Raporu yayımlandı
Rektör yardımcısının oğlu sınavda kayırıldı mı?
Rektör yardımcısının oğlu sınavda kayırıldı mı?
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda rektör yardımcısının oğlunun sınavda kayrılarak alındığı iddia ediliyor
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Kumar baskınında çatıya kaçan şahsın savunması: Telefonum çekmiyor
Kumar baskınında çatıya kaçan şahsın savunması: Telefonum çekmiyor
Sancaktepe'de bir apartmanın çatı katında kumar oynadığı tespit edilen 42 kişiye para cezası uygulandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Sarıgazi Mahallesi Ördek Sokak'taki bir apartmanın çatı katında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan polis, tombala oynatılmak üzere düzenlenmiş mekandaki kumar malzemelerine el koydu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Baba Vanga'nın Rusya ve Putin kehaneti şok etti!
Baba Vanga'nın Rusya ve Putin kehaneti şok etti!
RUSYA Ukrayna'da işgale başlayınca Baba Vanga kehanetleri yeniden gündem oldu. Balkanlar'ın Nostradamus'u" lakabıyla bilinen Baba Vanga, dünya Vladimir Putin ismini bilmezken ondan söz etmiş.