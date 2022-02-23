Şişli'de rehin alma girişimi: Silahlı kişi vurularak yakalandı

Olay, Kuştepe Mahallesi Köz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada saat 11.00 sıralarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den gelen Tugay Adak, boşanma aşamasında olduğu eşi İnci Adak'ın kaldığı binaya girdi.



Elindeki silahla eşinin bulunduğu daireye giremeyen Adak üst kata çıktı.?



Çatı kattaki dairenin balkonuna çıkan Adak, elinde silahla tehditler savurdu.



Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Tugay Adak ikna edilemeyince polis operasyon düzenledi. ?



Polis çatı katındaki daireye girdiğinde iki el silah sesi duyuldu.



Vurulan Tugay Adak ambulansa hastaneye kaldırıldı. Adak'a iki kurşun isabet ettiği öğrenildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Adak'ın çevreye ateş etmeye başlaması üzerine müdahale edildiği kaydedildi.?



Adak'ın hastaneye kaldırılmasının ardından rehin almak istediği eşi İnci Adak, annesi Saniye Özcan ve kardeşi, ifadeleri alınmak polis merkezine götürüldü.



Sokakta yaşanan hareketli anlar nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.



Polisin yaptığı operasyonu izledi.

