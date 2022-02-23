Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Ukrayna krizini görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Şubat 2022 17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız