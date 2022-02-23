Rusya-Ukrayna krizinde 4 senaryo: Zelenskiy'e darbede konuşuluyor

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların bağımsızlığını tanıma kararının ardından gözler muhtemel senaryolara çevrildi.

Rusya tanklarının nerede duracağı ile ilgili 4 senaryo gündemde.

Rus tankları Donbas'ta ayrılıkçıların bulunduğu bölgede duracak

Bu senaryolardan ilki, Rus tanklarının Donbas'ta ayrılıkçıların bulunduğu bölgede durması yönünde.

Buna göre, Rus askeri birlikleri Donbas'a girdikten sonra, en fazla 2015 yılında şekillenen cephe hattına kadar ilerleyecek.

Ukrayna'nın bu ilerleyişe müdahale etmemesi halinde dünya rahat bir nefes alacak.

Rusya Donbas'ın tamamını alacak

İkinci senaryoya göre ise Rus ordusu Donbas'ın tamamını alacak. Yani, Rusya, Ukrayna kontrolündeki alana girecek.

Eğer Ukrayna ve NATO bunu ilhak sayarsa çatışma riski doğacak. Bunun karşılığında, Moskova yönetimi uluslararası toplumun çok ağır yaptırımları ile karşı karşıya kalacak.

Yerel çatışma

Diğer bir senaryo ise Kiev ve Moskova kontrolü dışında Donbas'ta başlayabilecek yerel çatışma ihtimali.

Bu çatışmaların büyümesi halinde ülkelerin devreye girmesi ve bir savaşın başlama ihtimaline dikkat çekiliyor.

Zelenskiy'e darbe

Son olasılık, Zeleskiy'nin darbe ile devrilmesi söylentisi üzerine kurulu.

Bunun askeri bir harekat ile yapılabileceği aynı zamanda Zelenskiy'i itibarsızlaştırma operasyonu başlatılabileceği öne sürülüyor.

Böylece, yandaş gruplar organize edilerek yönetimin değiştirilebileceği üzerinde duruluyor.