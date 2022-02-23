Akbaşoğlu'ndan '3600, sözleşmeli personel ve EYT' açıkaması

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Yerli ve milli Türkiye ekonomi modelinin hayata geçirildiğini söyleyen Akbaşoğlu, bu konuda açıkladıkları beş önemli adımdan "asgari ücretliler ile memur ve emeklilerinin durumuyla ilgili maaş düzenlemesi" konularını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akbaşoğlu, "Şu anda Çalışma Bakanlığımız, ilgili paydaşlarla 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmayı yapıyor. Ardından sözleşmeli personel ve EYT'li kardeşlerimizin durumu gelecek." bilgisini verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faturalara ilişkin çalışmasına da değinen Akbaşoğlu, "1 Mart itibarıyla inşallah, faturaların indirildiği bir sürece hep beraber muhatap olacağız. Bu manada işçimizi, çiftçimizi, emeklimizi, memurumuzu, esnafımızı, sanayicimizi velhasıl toplumun bütün kesimlerini desteklemek suretiyle yolumuza devam edeceğiz ve her kesimin de alım gücünü artırarak refah düzeyini yükselteceğiz. Bu konuda en ufak bir şüphenin olmamasını arzu ediyorum. İnşallah Haziran 2023'te yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı, karşısına çıkan ittifakı geçecek; o konuda en ufak bir şüphe söz konusu değil arkadaşlar." ifadesini kullandı.