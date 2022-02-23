Dünyada eşi yok! 84. testi de pozitif çıktı

AA muhabirine konuşan Kayasan, ilk Kovid testini yaptırdığı 19 Aralık 2020'den bu yana tüm testlerinin pozitif çıktığını belirtti.

Kayasan, 4 yıl önce konulan lösemi teşhisi sonrası başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini dile getirerek, kendisini izole etmesine rağmen Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Nefes darlığı, yürüme güçlüğü gibi şikayetleri nedeniyle hastanede uzun süre tedavi gördüğünü aktaran Kayasan, tüm çabalara rağmen test sonucunun bir türlü negatife dönmediğini ifade etti.

Kayasan, belli periyotlarla test yaptırdığını dile getirerek, dünyada eşinin görülmediğini belirttiği bu durum için yetkililerden destek istedi.