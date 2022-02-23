Taşıtlarda kredi düzenlemesi ikinci el araç fiyatlarını nasıl etkiler?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde limit ve vadeleri artırdı. Otomotiv sektörü, kararı olumlu karşıladı.

Düzenleme ile birlikte otomobil pazarında canlılık bekleniyor.

Sektör Temsilcisi Taner Kaya, kararla sıfır araç satışlarının artmasını beklediklerini söyledi.

Peki düzenlemenin ikinci el piyasasına yansıması nasıl olacak?

Taner Kaya bu soruya da şu şekilde yanıt verdi:

"Bundan daha sonrasında piyasadaki hareketliliği gören ikinci el araba almak isteyen müşteri de ikinci el de alım yönünde karar verecektir."

İkinci el araç fiyatlarında yüzde 10'a varan düşüş bekleniyor

İkinci el piyasasında durağanlığın sona ermesi ve fiyatların da yüzde 10'a kadar düşmesi bekleniyor.

Sektör temsilcileri düzenlemenin en çok talep gören araçların kredi ihtiyacını karşılayacak nitelikte olduğunu söylüyor.