Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı
Antalya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyesi 3 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Şubat 2022 23:01
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan 3 kişinin farklı evlerde saklandığı ihbarı üzerine 15-19 Şubat'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. ve S.D.T. ile hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. yakalanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız