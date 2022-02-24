Ukrayna'nın dört bir yanında patlama sesleri duyuluyor

BBC ve CNN'de yer alan habere göre, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde patlamalar olduğuna dair raporlar gelmeye başladı.

BBC muhabirleri daha önce başkent Kiev'de ve Donetsk bölgesindeki Kramatorsk'ta yüksek patlama sesleri duyduklarını doğruladılar.

Ancak sosyal medyada kuzeydoğuda Kharkiv, güneyde Odesa ve doğudaki Donetsk Oblast bölgesinde patlamalar olduğuna dair haberler de var.