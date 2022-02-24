Emniyet: Gülistan Doku'nun ailesinin gözaltına alınması söz konusu değildir
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin gözaltına alınmasının söz konusu olmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 07:12
Müdürlükten yapılan açıklamada, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolan Doku'nun anne, baba ve kız kardeşinin dün saat 14.40 sularında Adalet Bakanlığı önüne geldiği belirtildi.
Daha sonra 25 kişilik bir grubun, Doku ailesine sözde destek vermek üzere Bakanlık önüne gelmesiyle olayın kitlesel eyleme dönüştürülmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, "Bunun üzerine ailenin kaldığı otele dönmesi sağlanmıştır. Bu süreçte Doku ailesinin gözaltına alınması kesinlikle söz konusu değildir. Provokatif amaçlı bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadesine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız