Didim'de 7 ay önce denize girdi, Yunanistan kıyısında cesedi bulundu

Didim'de geçen yıl 9 Ağustos günü Cennet Koy mevkisine gelen Mesut Çobanoğlu, iddiaya göre eşi Sabriye Çobanoğlu ile telefonla görüşmesinde denize gireceğini söyledi. Geç saate kadar eve dönmeyen ve telefonla ulaşılamayan çobanoğlu'nun sailesi durumu polise bildirdi.



Cennet Koy mevkisine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, Çobanoğlu'na ait otomobil ve elbise bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizde yaptığı arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı.



Çobanoğlu için arama çalışmaları sürerken, yaklaşık 7 ay sonra acı haberi geldi. Yunanistan kara sularında bir erkek cesedinin bulunduğu, yapılan incelemede ise cesedin Çobanoğlu'na ait olduğu tespit edildi.



Yunanistan makamları ile yapılan görüşmelerin ardından Çobanoğlu'nun cenazesi, Aydın'ın Söke getirildi. Çobanoğlu'nun cenazesinin bugün Söke'de toprağa verileceği öğrenildi.