THY Ukrayna uçuşlarını durdurdu
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi. Rusya, Ukrayna'ya askeri operasyonu sabah saatlerinde başlatmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'taki iki bölgeyi tanıdıktan sonra askeri operasyonu başlattı.
Putin'in askeri operasyonu başlatmasıyla Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı.
Bu hamle Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını da etkiledi.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.
Pegasus'tan iptal kararı
Öte yandan Pegasus Hava Yolları, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle ülkeye düzenlendiği seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Pegasus Hava Yolları'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24.02.2022 tarihli Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, değişiklik ya da iade işlemlerinin "flypgs.com/bilet-islemleri" ve mobil uygulamadan ya da 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezi üzerinden ücretsiz yapılabileceği belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız