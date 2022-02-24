Mahkümların 'iyi hal' raporuna çözüm aranıyor

Mahkümların kapalı cezaevinden açık cezaevine geçip geçmemesi konusunda değerlendirme yapan idari ve gözlemci kurulunun, pandemiden dolayı yaklaşık iki yıldır toplanmaması sebebiyle yaşanan sorun bugün TBMM İnsan Hakları Komisyonunda gündeme gelecek. Adalet Bakanlığı yetkililerinin 'Hükümlülerin Değerlendirilmesi ve İyi Halin Belirlenmesi Hakkında Bilgilendirme' başlıklı bir sunum yapacağı toplantıda hükümlünün iyi hal şartlarının geliştirilmesine yönelik seçenekler masaya yatırılacak.

ALTERNATİFLER MASADA

AK Parti kurmayları "Mahkümlar kapalı cezaevinden açık cezaevine geçerken bu kuruldan bir rapor alıyor. Ancak söz konusu rapor pandemi nedeniyle kurul toplanmadığı için verilemiyor. Toplantıda bunu değerlendireceğiz. Birtakım alternatifler bulunmalı. 'Kitap okuma', 'hiçbir olaya karışmama' gibi seçenekler gündemde. Gerekli şartları sağlayanlar iyi hal raporu alabilecekler" dedi.

Ebru Karatosun