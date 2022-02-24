Üniversiteli çiftçiye 100 bin lira hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesi kapsamında bu yıl 2 bin kişiye toplam 200 milyon liralık hibe verecek.

Kırsalda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilerin, kırsalda uygulayacağı projelere 100 bin liraya kadar destek veriliyor. Bu destek kapsamında 2022-2024 döneminde her yıl 2 bin kişiye, toplamda 200 milyon tutarında destek verilmesi hedefleniyor.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 28 ŞUBAT

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün koordine ettiği proje kapsamında, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, bitkisel üretim, tıbbi, aromatik bitki üretimi ile ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik başvuru yapılabilecek.

Proje başvuruları 28 Şubat'ta sona erecek.