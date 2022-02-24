Ukrayna Devlet Başkanı ülke çapında sıkıyönetim ilan etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 08:02
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.
Zelenskiy, paylaştığı video mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a özel operasyon, Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirtti.
Ülkesinde pek çok şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktaran Zelenskiy, bu nedenle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini ifade etti.
Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız