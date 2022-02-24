Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuldu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuldu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuldu.
RUSYA: HAREKAT SİVİLLERE YÖNELİK TEHDİT OLUŞTURMAYACAK
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığı iddia edildi.
Açıklamada, "Ukrayna'daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
KİEV'DE BAZI YAŞAYANLAR ŞEHRİ TERKETMEYE BAŞLADI
Kiev'de yaşayanların bir kısmı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından şehri terk etmeye başladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız