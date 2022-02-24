Baklavada bir dilimde % 8 bir kiloda % 1 KDV

Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirilirken yemeiçme hizmeti veren işletmelerin paket servisi, catering, tabldot gibi hizmetlerinde ise yüzde 8 vergi alınacak. Pastane, tatlıcı, simitçi, fırın gibi işletmelerdeki börek, simit, pasta, tatlı gibi ürünlerin tesliminde KDV yüzde 1 uygulanacak. Söz konusu ürünler yeme-içme hizmeti olarak müşterilere sunulduğunda yüzde 8 KDV'ye tabi olacak. Buna göre pastaneden alınan bir kilo baklava için KDV yüzde 1, oturarak yenen bir dilim için ise yüzde 8 olacak. Çiğ bağlıkta yüzde 1, pişirilerek ya da servis edilen balık ise yüzde 8 KDV'ye tabi olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı kararı ile toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde yüzde 1'e indirilen KDV düzenlemesine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Tatlı, börek, simit, pasta, gibi ürünlerin satışında KDV oranı ne olmalı? Pastane, tatlıcı, simitçi, fırın gibi işletmeler tarafından imal edilen veya satışı yapılan börek, simit, pasta, tatlı gibi ürünlerin teslimine uygulanacak KDV yüzde 8'den 1'e indirildi. Bu ürünler yeme içme hizmeti olarak müşterilere sunulduğunda, yüzde 8 KDV'ye tabi olacak. Bir kilo börek aldığınızda yüzde 1 KDV öderken, bir porsiyonu oturarak yediğinizde ise bu oran yüzde 8 olacak.

Balık gibi bazı gıda maddelerini hem çiğ olarak hem de pişirerek satan işletmelerde uygulanması gereken KDV oranı nasıl hesaplanmalı? Kararla çiğ balık teslimlerindeki toptan, perakende ayrımı kaldırılarak bu ürünlerin yüzde 1 KDV'ye tabi tutulması sağlandı. Ancak, işyerinde müşterilerin masasına ve evlere pişirilerek balık servisi yapılarak gerçekleştirilen hizmetler ile ekmek arası balık satışları ise yüzde 8 KDV'ye tabi tutuluyor.

Paket servis ile alınan yeme-içme hizmetleri gıda teslimi sayılır mı? Yeme içme hizmeti veren işletmelerin paket servis şeklinde verdikleri hizmetler ile catering, tabldot servis gibi adlarla verdikleri yeme içme hizmetleri, yüzde 8 KDV'ye tabi olacak.

Sadece temel gıda ürünlerindeki KDV oranı mı yüzde 1'e düştü? Toptan ve perakende ayrımı kaldırılmak suretiyle 14 Şubat'tan itibaren tüm gıda ürünlerinin teslimlerinde KDV oranları eşitlendi. Bu durumun tek istisnası, özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olan gıda ürünleri. Bu ürünlerin tesliminde yüzde 8 KDV uygulanmaya devam edilecek.

Lokanta, restoran, kafeterya gibi işletmeler tarafından yerinde sunulan yeme-içme hizmetleri de KDV oranlarında indirim yapan karar kapsamında değerlendirilebilir mi? Lokanta, restoran, kafeterya gibi işletmeler tarafından yerinde sunulan (ayakta sunulması dahil) yeme-içme hizmetleri, yüzde 8 KDV'ye tabi bulunuyor. Diğer yandan birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki yerlerde verilen söz konusu hizmetler ise yüzde 18 KDV'ye tabi bulunuyor.

Belgelerin düzenlenme tarihi ile gıda ürünlerinin teslim tarihinin farklı olması durumunda, hangi tarih itibariyle karar hüküm ifade edecek? Gıda ürünleri kararın yürürlüğe girdiği 14 Şubat'tan önce teslim edilmiş ise yüzde 8, bu tarih ve sonrasında teslim edilmiş ise yüzde 1 KDV uygulanacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten ürünlere ilişkin fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmiş olması durumunda ise süreç farklı işliyor. Ürünlerin alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdi edilmiş olması halinde KDV'nin yüzde 8 uygulanması gerekiyor.

FAZLA ÖDENEN KDV İADE ALINABİLECEK

14 Şubat ve sonrasında gerçekleştirilen gıda ürünü teslimlerinde, KDV oranı yüzde 8 olarak hesaplanmışsa tüketiciler fazla ödenen vergiyi iade alabilir mi? Böyle bir durumda, fazla hesaplanan verginin, satıcı mükellefler tarafından alıcıya, tüketiciye iade edilmesi gerekiyor. Satıcı mükelleflerin bu gibi durumlara ilişkin, KDV Genel Uygulama Tebliği'nde belirtildiği şekilde düzeltme hakkı bulunuyor.

Hazal Ateş