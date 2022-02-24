AB'yi doğalgaz korkusu sardı

Fiyatların tekrar artmasından endişe ediliyor. Halen Almanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri, doğalgaz ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan karşılıyor. AB şimdi özellikle Rusya'nın Ukrayna üzerinden gelen doğalgazı kesmesinden endişe ediyor.

ABD MÜDAHİL OLDU

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Katar başta olmak üzere enerji üreten diğer ülkelerle Avrupa'ya gaz tedariğinin nasıl sağlanabileceğini görüştü. ABD halen Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç ediyor. Bu ihracat 2021 yılının son çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı. Uzmanlar ise bunun Rus doğalgazının yerini tutmayacağını ileri sürüyor. Katar Enerji Bakanı Saad El Kabi de Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı doğalgazın tek başına LNG olarak sağlama kapasitesine sahip olmadığını bildirdi. El Kabi, "Katar doğalgaz hacminin ancak yüzde 10-15'ini Avrupa'ya ihraç edebilir" dedi. Bu açıklama Avrupa'yı daha da endişelendirdi.

ENERJİ FİYATLARIYLA BİRLİKTE VERGİLER DE ARTTI

ALMANYA'DA enerji fiyatlarındaki artışla birlikte vergiler de arttı. Federal Maliye Bakanlığı ocak ayında devletin bir önceki aya göre yüzde 22.4 daha fazla vergi aldığını açıkladı. Ocakta vergi miktarı 57, 55 milyar euro oldu. Aralık 2021'deki artış oranı ise yüzde 19.5 idi. Muhalefetteki partiler en az 6 ay boyunca yakıt, gaz, elektrik ve bölgesel ısıtma üzerindeki vergi oranının düşürülmesini istiyor.

İSMAİL EREL

Fatih YILMAZ