Askeri harekat başladı, peki tarafların askeri kapasiteleri ne durumda?

Özel eğitim anaokulu olmayan il kalmadı
Özel eğitim anaokulu olmayan il kalmadı
Harekatın ilk bilançosu açıklandı: En az 7 ölü, 9 yaralı
Harekatın ilk bilançosu açıklandı: En az 7 ölü, 9 yaralı
Mevzuat hazırlama usulünü belirleyen yönetmelik değişti
Mevzuat hazırlama usulünü belirleyen yönetmelik değişti
Dolar'da yükseliş devam ediyor: 14,16 TL
Dolar'da yükseliş devam ediyor: 14,16 TL
Ukrayna: Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
Ukrayna: Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
Faizsiz ev alanların mağduriyeti giderilecek
Faizsiz ev alanların mağduriyeti giderilecek
Kur korumalı hesap 31 Aralık 2022'de bitiyor
Kur korumalı hesap 31 Aralık 2022'de bitiyor
Fahiş elektrik faturalarına toptan çözüm
Fahiş elektrik faturalarına toptan çözüm
Mahkümların 'iyi hal' raporuna çözüm aranıyor
Mahkümların 'iyi hal' raporuna çözüm aranıyor
Putin emir verdi, askeri harekat başladı
Putin emir verdi, askeri harekat başladı
Bu bölgelerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Bu bölgelerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Dünyada eşi yok! 84. testi de pozitif çıktı
Dünyada eşi yok! 84. testi de pozitif çıktı
Emniyet Müdür Yardımcısını şehit eden polise müebbet hapis
Emniyet Müdür Yardımcısını şehit eden polise müebbet hapis
Taşıtlarda kredi düzenlemesi ikinci el araç fiyatlarını nasıl etkiler?
Taşıtlarda kredi düzenlemesi ikinci el araç fiyatlarını nasıl etkiler?
Belediye, İbrahim Tatlıses'e verilen AVM ihalesini iptal etti
Belediye, İbrahim Tatlıses'e verilen AVM ihalesini iptal etti
Bu üniversitede öğrencilere 3 çeşit yemek 1 lira
Bu üniversitede öğrencilere 3 çeşit yemek 1 lira
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
'TÜRKŞEKER bazılarına öncelik tanıyor' iddiaları yalanlandı
'TÜRKŞEKER bazılarına öncelik tanıyor' iddiaları yalanlandı
Başkentte doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüpheli tutuklandı
Başkentte doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüpheli tutuklandı
Akbaşoğlu'ndan '3600, sözleşmeli personel ve EYT' açıkaması
Akbaşoğlu'ndan '3600, sözleşmeli personel ve EYT' açıkaması
PTT'den Akşener'in HGS iddialarına açıklama
PTT'den Akşener'in HGS iddialarına açıklama
Kısıtlamalar yeniden değerlendirilecekti, toplantı ertelendi
Kısıtlamalar yeniden değerlendirilecekti, toplantı ertelendi
Para ile tez yazan ve yazdıranlara uyarı: Hapis cezası var
Para ile tez yazan ve yazdıranlara uyarı: Hapis cezası var
Taksilerde otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme
Taksilerde otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme
10 soruda KDV indirimine ilişkin merak edilenler
10 soruda KDV indirimine ilişkin merak edilenler
Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil
Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil
Hakim savcılar için uygulanan yemek ücreti avukatlar için de uygulanacak
Hakim savcılar için uygulanan yemek ücreti avukatlar için de uygulanacak
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok
Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik
Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Peker'in geçici tutuklanması talep edildi
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Peker'in geçici tutuklanması talep edildi
Ana sayfaHaberler Dünya

Askeri harekat başladı, peki tarafların askeri kapasiteleri ne durumda?

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik sıcak çatışmaya dönerken, Rus askeri envanterinin genişliği dikkat çekiyor- Ukrayna'nın 2021 askeri harcamaları 5,9 milyar dolar, Rusya'nın harcamaları ise 61,7 milyar dolar gerçekleşti- Rus ordusunun, 1 milyon 300 bin askeri personeli, Ukrayna ordusunun 550 bin personeli bulunuyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 08:51
Yazdır
Askeri harekat başladı, peki tarafların askeri kapasiteleri ne durumda?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından, iki ülkenin askeri kapasiteleri gündeme geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

AA muhabiri, Rusya ve Ukrayna'daki açık kaynakların yanı sıra dünya ülkelerinin askeri güçlerine ilişkin analitik veri tabanları hazırlayan Global Firepower Kuruluşu (GFP) verilerine göre Rusya ve Ukrayna ordularının mevcut kapasitelerini derledi.

Askeri analistler, Ukrayna ordusunun 2014'e kıyasla daha güçlü ve hazırlıklı olduğu görüşünde birleşirken, Rus askeri envanterinin genişliği ise dikkat çekiyor.

Ukrayna'nın askeri harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 2021'de 5,9 milyar dolarla yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti.

Rusya'nın ise ordusu için yaptığı harcamaların 2021'de gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 61,7 milyar dolarla yüzde 4,3 seviyesindeydi.

- Rusya'nın hava ve karada önemli üstünlüğü var

Rus ordusunun, 850 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 200 bin de paramiliter kuvveti bulunurken, Ukrayna ordusunun 250 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 50 bin de paramiliter kuvveti var.

Kara kuvvetleri anlamında da Rusya 12 bin 420 tank, 30 bin 122 zırhlı araç, 6 bin 574 kundağı motorlu topçu, 7 bin 571 çekili topçu ve 3 bin 391 mobil roketatar ile Ukrayna'ya karşı üstünlüğe sahip. Ukrayna ise 2 bin 596 tank, 12 bin 303 zırhlı araca sahip.

Rus hava kuvvetlerinde 772 savaş uçağı, 739 saldırı uçağı ve 2 binden fazla helikopter bulunurken, Ukrayna'ya ait 69 savaş uçağı, 29 saldırı uçağı ve yaklaşık 60 helikopter var.

Rusya, 1 uçak gemisi, 15 muhrip, 70 denizaltı ve 11 fırkateynle, muhrip veya denizaltısı bulunmayan, sadece bir firkateyne sahip Ukrayna'ya karşı bu alanda da üstünlük kuruyor.

Rus yetkililerin vurguladığı önemli bir unsur da sahip oldukları nükleer başlık sayıları. Rus nükleer cephaneliğinde, 1600 adedi balistik füze ve stratejik bombardıman uçaklarına yerleştirilmek üzere 4 bin 490 savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Ukrayna'da savaşın içinde kalan Türkler: Savaşa uyandık Allah yardımcımız olsun
Ukrayna'da savaşın içinde kalan Türkler: Savaşa uyandık Allah yardımcımız olsun
Harekatın ilk bilançosu açıklandı: En az 7 ölü, 9 yaralı
Harekatın ilk bilançosu açıklandı: En az 7 ölü, 9 yaralı
Bir ülkede 1 Mart'tan itibaren maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
Bir ülkede 1 Mart'tan itibaren maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor
AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Rusya Belarus ve Kırım'dan savaş başlattı
Rusya Belarus ve Kırım'dan savaş başlattı
Ukrayna: Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
Ukrayna: Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopteri vuruldu

Bu Habere Tepkiniz

Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?
Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?
Bulunduğu kadrodan daha alt dereceli bir kadroya atanan doktor öğretim üyesi kazanılmış hak aylığı birinci dereceye düşmesi halinde makam tazminatından yararlanabilir.
HAGB alanlar güvenlik görevlisi olabilecek mi? AYM noktayı koydu
HAGB alanlar güvenlik görevlisi olabilecek mi? AYM noktayı koydu
Özel Güvenlik görevlisi olabilmek için çeşitli suçlar ile 1 yıl ve üzeri hapis cezası alanlar, hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı alınsa bile güvenlik görevlisi olmasını engelleyen Kanun hükmü iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştı. Anayasa ilgili hükmün iptali için açılan davayı esastan reddetti.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Göreve başladıktan sonra rahatsızlığı oluşan memur nasıl emekli olabilir?
Göreve başladıktan sonra rahatsızlığı oluşan memur nasıl emekli olabilir?
Memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektirir rahatsızlığı olanlar malullük nedeniyle emekli olamazlar. Bu durum hem 5434 e hem de 5510 a tabi memurlar için geçerlidir. Malulen emekli olabilmek için, rahatsızlığın memurluğa başladıktan sonra ortaya çıkması gerekmektedir.
Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı
Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı
Adana Bölge İdare Mahkemesi, direksiyon sınavında öğretmen verilen cezayı, usta öğretici ve kursiyerin ifadesinin alınmamış olması, olayla ilgili görüntü ve fotoğraf olmaması nedeniyle iptal etti.
Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor
Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor
Şef olarak çalışan personel de hiyerarşik sistemde yer aldıklarını belirterek 3600 ek gösterge talep ediyor
Polis memuru alımları için uygulanan yönetmelikle ilgili açılan dava sonuçlandı
Polis memuru alımları için uygulanan yönetmelikle ilgili açılan dava sonuçlandı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?
2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?
2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayanlar aylık bağlanma sisteminde 5510'a tabi olurlar.
Kişiye özel ilanla atanan öğretim görevlisinin dört yıl sonra ilişiği kesilebilir mi?
Kişiye özel ilanla atanan öğretim görevlisinin dört yıl sonra ilişiği kesilebilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi kadrosu ilanında yer alan özel şartların tespitinde etkisi olmayan davacının dört yıl sonra başlatılan soruşturma sonucunda görevle ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı bulan Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı!
28. Dönem POMEM mülakatında adayların dikkat etmesi gereken hususlar
28. Dönem POMEM mülakatında adayların dikkat etmesi gereken hususlar
28. Dönem Pomem ön sağlık aşaması ve diğer sınav aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususları yayınlıyoruz.
Proje okulundaki yanlış uygulamalar durdurulmalı!
Proje okulundaki yanlış uygulamalar durdurulmalı!
Son günlerde okullara proje okulu öğretmen atamaları ile onlarca yazı gelmektedir. Bu yazıların yazılması, kurumlara iletimi, öğretmenlere duyurulması, hepsi zaman ve emek isteyen, kırtasiye masrafı yaratan aşamalar. Bunun durdurulması ve uygulamanın adil bir sisteme büründürülmesi gerekmektedir.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Kuruluş Osman 84.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 84.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 84.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 2 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Her 4 araçtan birinde sorun var
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Her 4 araçtan birinde sorun var
Sıfır araçlardaki tedarik sorunu nedeniyle fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, otomotiv sektörünün dengesini sarstı.