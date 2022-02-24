Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki vatandaşlara uyarı
Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'daki vatandaşlar için uyarı yaptı.
Bakanlık duyurusu:
Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız için duyuru, 24 Şubat 2022
Ukrayna'da yaşayan değerli vatandaşlarımız,
Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.
Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır.
Bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929
Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin'de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612
Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa'da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız