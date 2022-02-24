Edirne'de işçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 işçi yaralandı
Edirne'de işçi servisi ile hurda yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 4 işçi yaralandı.
Domurcalı Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan İ.A. yönetimindeki 22 ABU 888 plakalı servis aracı ile S.Ç. idaresindeki 22 ABM 723 plakalı hurda yüklü kamyonet, Edirne-Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda Sinanköy yakınlarındaki dinlenme tesisi önünde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan servis aracındaki 4 işçi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçiler, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, kamyonetin çekilmesiyle akış normale döndü.
Öte yandan Kırklareli'nde işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kavaklı beldesi yakınlarında Muzaffer Durmaz idaresindeki 34 AS 6114 plaka otomobil ile Hasan Yeşil'in kullandığı 34 EBD 192 plakalı midibüs çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Durmaz ile midibüsteki Aslıhan Ahıshalı, Hüseyin Küçükyayla, Kazım Akbulut, İlyas Arslan ile Cengiz Ağyel yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız