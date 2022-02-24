İstanbul'da OCHA Ofisi kuruldu
İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi kuruldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Şubat 2022 09:31
Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi kurulmasına dair anlaşmayı uygun bulan Kanun Resmi Gazetede yayımlandı.
İŞTE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA İSTANBUL'DA OCHA OFİSİ KURULMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 7359 Kabul Tarihi: 15/2/2022
MADDE 1 - (1) 21 Ocak 2021 tarihinde New York'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul'da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız