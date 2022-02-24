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Bu ülkede 1 Mart'tan itibaren maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

Özbekistan'da son dönemde Kovid-19 vakalarının giderek azalması nedeniyle maske takma zorunluluğu kaldırılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 20:07
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Bu ülkede 1 Mart'tan itibaren maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov başkanlığında toplanan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu, ülkede son dönemde Kovid-19 vakalarının giderek azalması nedeniyle 1 Mart'tan itibaren açık hava ve kamusal alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasını kararlaştırdı.

Komisyonun kararına göre, ülkedeki hastane, poliklinik ve diğer tıbbi tesislerin sağlık çalışanlarının maske takma zorunluluğu devam edecek.

Aynı zamanda toplu taşıma araçlarında, alışveriş merkezlerinde, marketlerde, camilerde, sinemalarda, devlet ve sivil toplum kuruluşlarında, eğitim kurumlarında ve sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu diğer kalabalık yerlerde maske takılması tavsiye niteliğinde olacak.

Ülkede Mart 2020'den itibaren kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirilirken bu uygulamayı ihlal edenlere para cezası da uygulanıyordu.

18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inden fazlasının Kovid-19'a karşı aşılandığı Özbekistan'da son 24 saatte 140 vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısı 235 bin 880'a, 746 hastanın iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısı 231 bin 32'ye çıktı. Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1626 oldu.

DÜNYA KOVİD TEDBİRLERİNİ KALDIRMAYA HAZIRLANIYOR

Birçok ülke, azalan vakalar ve yüksek aşılama oranı nedeniyle Kovid-19 tedbirlerini tümüyle kaldırırken, bir kısmı kısa zaman içinde kaldırmaya hazırlanıyor ya da önemli ölçüde gevşetiyor.

İngiltere, "kişisel sorumluluk" sürecine geçerken, bugün Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluğun kaldırılmasıyla ülkede tüm kısıtlamalar sona erecek. Ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkanların evde kalmaları ve diğer kişilerle temastan kaçınmaları "tavsiye" olarak kalmaya devam edecek.

İsveç, Norveç, Danimarka da tümüyle tedbirleri kaldırdı. Finlandiya'nın da 1 Mart'ta diğer İskandinav ülkelerine katılması planlanıyor.

- Bazı ülkeler tedbirlerin bir kısmını kaldırdı

Fransa'da kültür ve spor etkinliklerindeki kişi sayısı sınırlandırılması, evden çalışma ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı. Gece kulüpleri yeniden açıldı, konserlerin yeniden düzenlenmesine izin verildi. Kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu devam ediyor. 28 Şubat'tan itibaren de Kovid-19 aşı kartının uygulandığı kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu olmayacak.

İtalya'da açık havada kalabalık olmamak koşuluyla maske kullanımı zorunluluk olmaktan çıkarıldı, diskotek ve gece kulüpleri yeniden açıldı. 3. doz Kovid-19 aşısını olanlar veya en az 2 doz aşı üstüne Kovid-19 geçirip iyileşenler, her türlü kısıtlamadan muaf tutuluyor. Kapalı mekanlarda ve toplu taşımada FFP2 maske kullanma zorunluluğu ve sosyal faaliyetler ile restoranlara girişlerde Kovid-19 aşısı ve hastalığı atlatanların temin edebildiği "Süper Yeşil Geçiş" belgesi şartı ise devam ediyor.

İsviçre'de restoran, kafe, kültürel etkinliklerin yapıldığı ve diğer kapalı mekanlara girişlerde Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca iş yerleri başta olmak üzere konser alanı, alışveriş merkezi ve okullarda maske takma zorunluluğu sonlandırıldı. Devam eden tedbirler arasında toplu taşıma araçlarında maske takma ve Kovid-19 testi pozitif çıkanlar için 5 gün karantina kuralı yer alıyor.

Yunanistan'da eğlence mekanlarında ayakta müşteri kabulüne yönelik yasak kaldırıldı. Açık havada maske takma zorunluluğunun sürdüğü ülkede, marketlerde ve toplu taşımada KN95 veya FFP2 tipi özel korumalı maske zorunluluğu sürüyor.

KAPAT [X]

İspanya'da açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Devam eden tedbirler arasında ise kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu ve büyük kapasiteli fuar, konser alanlarına girişlerde aşı sertifikası gösterme zorunluluğu uygulanıyor.

Hollanda'da kültür sektörü, kafe ve restoranlarda ziyaretçi sayısı sınırsız oldu, sabit oturma yerleri, maske takma ve 1,5 metre sosyal mesafe şartı sona erdi. Yarın itibarıyla gece hayatı, eğlence sektörü, festivaller ve etkinlikler de dahil olmak üzere her yerde açılış ve kapanış saat sınırı kaldırılacak. 500 kişiye kadar kapasiteli kapalı mekanlarda, Kovid-19 belgesi gösterme şartı kalkacak. Toplu taşıma araçlarıyla havalimanı ve uçak seyahatlerinde maske şartı devam ediyor.

Avusturya'da şubat başında aşı olmak zorunlu hale getirilmişti. Tedbirler yürürlükte olmaya devam ediyor ancak 5 Mart'ta çoğunun kaldırılması bekleniyor. Buna göre, hastane, yaşlı bakımevleri dışında kalan bütün kapalı alanlara girişte uygulanan hastalığı geçirmiş olma ve test zorunluluğu artık aranmayacak. Market, eczane, postane gibi yerlerin yanı sıra toplu taşıma ve hastaneler dışında maske zorunluluğu uygulanmayacak. Gece hizmet veren eğlence yerleri yeniden açılacak.

Bulgaristan'da da tüm tedbirler devam ediyor. Kapalı alanlarda maske kullanımı dışındakiler 20 Mart'ta kaldırılacak.

Slovenya, kapalı alanlarda maske kullanılması hariç tüm salgın tedbirlerini yürürlükten kaldırdı.

Polonya'da tedbirler sürüyor ancak 1 Mart'tan itibaren kapalı alanlarda maske zorunluluğu ve enfekte olanların 7 gün boyunca karantinada kalmaları şartı haricindeki tüm kısıtlamalar kaldırılacak.

Karadağ'da kapalı alanlarda maske zorunlu, açık alanda 2 metre sosyal mesafe sağlanamayan durumlarda maske zorunluluğu sürüyor.

ABD'de hemen tüm eyaletlerde kapalı alanlardaki maske ve aşı kartı gösterme zorunluluğu kaldırıldı. Bazı eyaletlerde okul, hastane ve toplu taşıma araçları gibi yerlerde maske kullanımı zorunluluğu ise devam ediyor.

İsrail'de alışveriş merkezlerine, tren istasyonlarına, havalimanlarına geçişlerde kullanılan "yeşil geçiş" isimli Kovid-19 belgesi gösterme zorunluluğu kaldırıldı. Kapalı alanlarda maske zorunluluğu ise sürüyor.

Mısır'da Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermeyen hastalarda karantina süresinin 5 güne, orta düzeyde Kovid-19 semptomlarının görüldüğü hastalarda ise son 3 günde yüksek ateş olmaması şartıyla 10 güne düşürüldüğü duyuruldu.

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