Edirne'de kamu görevlilerinin bulunduğu 13 kişiye FETÖ gözaltısı
Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 10:08
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütünün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında akademisyen, vergi müfettişi, komiser, doktor ve avukatların da bulunduğu 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ankara, İstanbul, Ağrı, Kayseri, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Denizli, Gaziantep ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız