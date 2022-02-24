Belediyeye zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu
Belediyeye zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu
Tarım ve Orman Bakanlığı: Ülkemizde gıda arzında sıkıntı yok
Tarım ve Orman Bakanlığı: Ülkemizde gıda arzında sıkıntı yok
PTT AŞ, basında yer alan iddialara ilişkin hukuki girişim başlattı
PTT AŞ, basında yer alan iddialara ilişkin hukuki girişim başlattı
Bu iller yabancılara ikamete kapatıldı
Bu iller yabancılara ikamete kapatıldı
Vaka sayıları 80 binin altına geriledi
Vaka sayıları 80 binin altına geriledi
Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi TL oldu
Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi TL oldu
Türk markalar Ukrayna mağazalarını kapattı
Türk markalar Ukrayna mağazalarını kapattı
Karadeniz'de Türk iş insanına ait gemiye bomba isabet etti
Karadeniz'de Türk iş insanına ait gemiye bomba isabet etti
Bakanlıktan Ukrayna krizi açıklaması: Piyasadaki oynaklığa dikkat!
Bakanlıktan Ukrayna krizi açıklaması: Piyasadaki oynaklığa dikkat!
Bakan Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı
Bakan Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı
MB: KDV indiriminin etkisi şubat ve martta yansıyacak
MB: KDV indiriminin etkisi şubat ve martta yansıyacak
Kapalıçarşı'da hareketlilik! Gram altın 900 TL'ye ulaştı
Kapalıçarşı'da hareketlilik! Gram altın 900 TL'ye ulaştı
Ukrayna iki Rus askerini esir aldı
Ukrayna iki Rus askerini esir aldı
Türkiye'nin otomobili TOGG için son 12 aya girildi
Türkiye'nin otomobili TOGG için son 12 aya girildi
'Ukrayna'da herkesin can güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşeni yapacağız'
'Ukrayna'da herkesin can güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşeni yapacağız'
HDP'li Güzel hakkında hazırlanan rapor TBMM Genel Kuruluna sunuldu
HDP'li Güzel hakkında hazırlanan rapor TBMM Genel Kuruluna sunuldu
'Ukrayna'nın siyasi birliği, toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecek'
'Ukrayna'nın siyasi birliği, toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecek'
Dışişleri'nden Ukrayna açıklaması: Askeri operasyon kabul edilemez
Dışişleri'nden Ukrayna açıklaması: Askeri operasyon kabul edilemez
İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, fiyatı arttı
İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, fiyatı arttı
Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden aileye genetik tarama
Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden aileye genetik tarama
Kur korumalı mevduat aralık sonuna kadar açılabilecek
Kur korumalı mevduat aralık sonuna kadar açılabilecek
Özel eğitim anaokulu olmayan il kalmadı
Özel eğitim anaokulu olmayan il kalmadı
Mevzuat hazırlama usulünü belirleyen yönetmelik değişti
Mevzuat hazırlama usulünü belirleyen yönetmelik değişti
Ukrayna: Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
Ukrayna: Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
Faizsiz ev alanların mağduriyeti giderilecek
Faizsiz ev alanların mağduriyeti giderilecek
Fahiş elektrik faturalarına toptan çözüm
Fahiş elektrik faturalarına toptan çözüm
Mahkümların 'iyi hal' raporuna çözüm aranıyor
Mahkümların 'iyi hal' raporuna çözüm aranıyor
Putin emir verdi, askeri harekat başladı
Putin emir verdi, askeri harekat başladı
Bu bölgelerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Bu bölgelerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Dünyada eşi yok! 84. testi de pozitif çıktı
Dünyada eşi yok! 84. testi de pozitif çıktı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bu iller yabancılara ikamete kapatıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "(Yabancılara ikamete kapatılan iller) Geçici korumaya kapatılan, uluslararası korumaya kapatılan, bir de her ikisine birden kapatılan iller var. Geçici ve uluslararası koruma kaydına kapatılan iller, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 21:20
Yazdır
Bu iller yabancılara ikamete kapatıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Afrika'da Türkiye'ye geliş için vize verilirken parmak izi alınacağını, bu alandaki sistemin kurulduğunu bildirdi.

Çataklı, "Medya Temsilcileri ile Göç Buluşması Toplantısı"nda Türkiye'nin göç politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Göç konusunun bugünün meselesi olmadığını farklı sebeplerden dolayı dünyanın göçle karşı karşıya olduğunu belirten Çataklı, yaklaşık 4 milyon yabancının yaşadığı Türkiye'nin en çok göçmene ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Göç sorununun kaynağında çözülmesi gerektiğine işaret eden Çataklı, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere devletin bütün kurumlarıyla kaynak ülkelerle doğrudan temaslar yürütülmeye çalışıldığını anlattı.

İsmail Çataklı, Türkiye'nin insani yardımlar konusunda da öncü olduğunu, Afganistan'a da cuma günü üçüncü yardım treninin gönderileceğini kaydetti.

- "1316 kilometrelik sınırımızın güvenlik duvarı tamamlanmış olacak"

Sınır güvenliğine de değinen Çataklı, "Bu yıl sonunda ihale aşamasındakiler ve bitenlerle birlikte 1316 kilometrelik sınırımızın güvenlik duvarı tamamlanmış olacak." bilgisini paylaştı.

Geri gönderme merkezleriyle ilgili çalışmaları da anlatan Çataklı, kapasite artırımları yapıldığını, Avrupa'nın tamamındaki geri gönderme kapasitesi kadar fiziki alana ulaşıldığını söyledi.

Çataklı, İran'da, sınıra yakın bölgelerde ciddi bir Afgan nüfusunun bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin, Suriye'de operasyon yaparak güvenliği sağlanan bölgelerdeki nüfusun katlanarak çoğaldığını ifade eden Çataklı, "Suriye'ye 486 bin kişi döndü. Bunlar, büyük çoğunluğu Türkiye'nin operasyon yaparak güvenliğini sağladığı, normalleştirdiği bölgelere olan dönüşler." dedi.

Göçmenlerin uyumuna yönelik yapılan çalışmalara da değinen Çataklı, Türkçe eğitimleri de verildiğini dile getirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, şöyle devam etti:

"Yeni bir planlamaya gittik. Bir mahallenin nüfusunun yüzden 25'inden fazla yabancı varsa orayı yabancıların ikametine kapatıyoruz. O mahalleye ikamet için yeni kayıt almayacağız. Bunu mahalle mahalle yaptık. Toplam nüfusun yüzde 25'ini geçtiği için Türkiye'de 781 mahalleyi kayıtlara kapatmış oluyoruz. Yabancıların yoğunlaştığı yerlerde metruk binalarda, sağlıksız koşullarda, bazen konut bile olmayan iş yeri gibi yerlerde ikamet ettiklerini görüyoruz. Önceliğimiz, ikamete kapattığımız yerlerde metruk binaların ortadan kaldırılması, konut olmayan ama konut gibi kullanılan yerlerin boşaltılmasını sağlamak.

Yapılan çalışmayla yoğunluğun düşürüleceğine değinen Çataklı, "Kimseyi yakasından paçasından tutup, zorla alıp götürdüğümüz yok." değerlendirmesinde bulundu. Bu konuda bilgilendirmeler yapılacağını, süreler verileceğini bildiren Çataklı, ikamete kapatmanın mevzuata ve uluslararası hukuka uygun olduğuna dikkati çekti.

- Yabancılara ikamete kapatılan iller

KAPAT [X]

Soru üzerine Çataklı, bazı illerin yabancılara ikamete kapatıldığını bildirdi. Çataklı, "Geçici korumaya kapatılan, uluslararası korumaya kapatılan, bir de her ikisine birden kapatılan iller var. Geçici ve uluslararası koruma kaydına kapatılan iller Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova." bilgisini paylaştı.

Vizeyle Türkiye'ye gelen ve daha sonra pasaportlarını imha ederek dönüş yapmayanların bulunduğunu kaydeden Çataklı, bu durumun da kişilerin tespitini zorlaştırdığını, yakalananların savaşlar nedeniyle ülkelerini terk ettiklerini ileri sürdüğünü anlattı. Bu konuda Dışişleri Bakanlığıyla çalışma yapıldığını, vize verilen noktalara parmak izi cihazlarının gönderildiğini bildiren Çataklı, "Afrika'da vize verilen bütün ülkelerde parmak izi alınmasına başlıyoruz. Sistem kuruldu, testleri yapıldı. Vize başvurusunda parmak izlerini alacağız. Türkiye'ye geldikten sonra kimlik bilgilerini imha etmiş olsalar bile parmak izinden kim olduğunu belirleyeceğiz. Bu anlamada düzenli göçten düzensiz göçe geçiş konusunu büyük oranda halletmiş olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

- "Doğrudan geçici koruma statüsü vermeyeceğiz"

Son dönemde Suriye'den ekonomik sebeplerle çoğunluğu erkek olan bir nüfus hareketi olduğuna dair tespitlerin yapıldığını aktaran Çataklı, Suriyelilere geçici koruma statüsü verilmesiyle ilgili başlatılacak yeni uygulamayı da anlattı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, "Kaydolmamış, yeni gelmiş Suriyelilere doğrudan geçici koruma statüsü vermeyeceğiz. Bundan sonra bunları önce kampa alacağız, kamplarda araştıracağız. Geçici korumaya ihtiyacı var mı, yok mu, hangi sebeplerle geldi, bakacağız. Suriye'den, özellikle Şam ve çevresinden ekonomik anlamdaki göç hareketliliğine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin neresinde yakalanırsa yakalansın belirlediğimiz kamplar var, o kamplarda ikamete mecbur bırakacağız. Geçici koruma statüsünü orada değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Soru üzerine kısa dönem turizm ikametine de değinen Çataklı, yeni dönemde turistik sebeplerle Türkiye'de ikamet almak isteyenlere ikamet verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi
BİK Genel Müdürü'nden Erdoğan'a basın sektörü adına teşekkür
BİK Genel Müdürü'nden Erdoğan'a basın sektörü adına teşekkür
Bakanlıktan Ukrayna krizi açıklaması: Piyasadaki oynaklığa dikkat!
Bakanlıktan Ukrayna krizi açıklaması: Piyasadaki oynaklığa dikkat!
MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!
MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!
Görevden alınan Şişli Kaymakamı emekliye ayrıldı
Görevden alınan Şişli Kaymakamı emekliye ayrıldı
Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yüzde 14 arttı
Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yüzde 14 arttı

Bu Habere Tepkiniz

Diyanet Akademisi kuruluyor... Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Diyanet Akademisi kuruluyor... Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Diyanet Akademisi, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek. Akademi, Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek
MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!

MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!

Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği sınavında adayları mağdur etti.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?

Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?

Bulunduğu kadrodan daha alt dereceli bir kadroya atanan doktor öğretim üyesi kazanılmış hak aylığı birinci dereceye düşmesi halinde makam tazminatından yararlanabilir.
HAGB alanlar güvenlik görevlisi olabilecek mi? AYM noktayı koydu

HAGB alanlar güvenlik görevlisi olabilecek mi? AYM noktayı koydu

Özel Güvenlik görevlisi olabilmek için çeşitli suçlar ile 1 yıl ve üzeri hapis cezası alanlar, hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı alınsa bile güvenlik görevlisi olmasını engelleyen Kanun hükmü iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştı. Anayasa ilgili hükmün iptali için açılan davayı esastan reddetti.
Göreve başladıktan sonra rahatsızlığı oluşan memur nasıl emekli olabilir?

Göreve başladıktan sonra rahatsızlığı oluşan memur nasıl emekli olabilir?

Memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektirir rahatsızlığı olanlar malullük nedeniyle emekli olamazlar. Bu durum hem 5434 e hem de 5510 a tabi memurlar için geçerlidir. Malulen emekli olabilmek için, rahatsızlığın memurluğa başladıktan sonra ortaya çıkması gerekmektedir.
Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı

Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı

Adana Bölge İdare Mahkemesi, direksiyon sınavında öğretmen verilen cezayı, usta öğretici ve kursiyerin ifadesinin alınmamış olması, olayla ilgili görüntü ve fotoğraf olmaması nedeniyle iptal etti.
Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor

Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor

Şef olarak çalışan personel de hiyerarşik sistemde yer aldıklarını belirterek 3600 ek gösterge talep ediyor
Polis memuru alımları için uygulanan yönetmelikle ilgili açılan dava sonuçlandı

Polis memuru alımları için uygulanan yönetmelikle ilgili açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayanlar aylık bağlanma sisteminde 5510'a tabi olurlar.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Kuruluş Osman 84.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 84.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 84.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 2 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Her 4 araçtan birinde sorun var

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Her 4 araçtan birinde sorun var

Sıfır araçlardaki tedarik sorunu nedeniyle fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, otomotiv sektörünün dengesini sarstı.