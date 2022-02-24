Ukrayna'da savaşın içinde kalan Türkler: Savaşa uyandık Allah yardımcımız olsun

RUSYA'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı dünyayı şoke ederken, savaşın içinde kalan Türkler sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor. O Türklerden biri de Odesa'da eşi ve çocukları ile yaşayan Sinan Bayraklı... 'Savaşa uyandık Allah yardımcımız olsun' diyen Sinan Bayraklı, eşi ve çocukları ile sığına indiklerini aktardı.

Her yandan bomba sesleri duyduklarını belirten Sinan Bayraklı, "Gece uyumadık, sabah Odesa'da ilk patlamalar duyuldu. Çocuklar panik halinde. Onları yandaki sığınakta emniyete aldım. Şu an sokağa çıkmıyoruz. Durum vaziyet kötü' dedi.