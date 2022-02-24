Kur'an kursuna gidemeyen meslek grupları için mobil hizmet

'Ukrayna'nın siyasi birliği, toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecek'
'Ukrayna'nın siyasi birliği, toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecek'
Dışişleri'nden Ukrayna açıklaması: Askeri operasyon kabul edilemez
Dışişleri'nden Ukrayna açıklaması: Askeri operasyon kabul edilemez
İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, fiyatı arttı
İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, fiyatı arttı
Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden aileye genetik tarama
Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden aileye genetik tarama
Kur korumalı mevduat aralık sonuna kadar açılabilecek
Kur korumalı mevduat aralık sonuna kadar açılabilecek
Özel eğitim anaokulu olmayan il kalmadı
Özel eğitim anaokulu olmayan il kalmadı
Harekatın ilk bilançosu açıklandı: En az 7 ölü, 9 yaralı
Harekatın ilk bilançosu açıklandı: En az 7 ölü, 9 yaralı
Mevzuat hazırlama usulünü belirleyen yönetmelik değişti
Mevzuat hazırlama usulünü belirleyen yönetmelik değişti
Dolar 14,21 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar 14,21 seviyelerinde işlem görüyor
Ukrayna: Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
Ukrayna: Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
Faizsiz ev alanların mağduriyeti giderilecek
Faizsiz ev alanların mağduriyeti giderilecek
Fahiş elektrik faturalarına toptan çözüm
Fahiş elektrik faturalarına toptan çözüm
Mahkümların 'iyi hal' raporuna çözüm aranıyor
Mahkümların 'iyi hal' raporuna çözüm aranıyor
Putin emir verdi, askeri harekat başladı
Putin emir verdi, askeri harekat başladı
Bu bölgelerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Bu bölgelerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Dünyada eşi yok! 84. testi de pozitif çıktı
Dünyada eşi yok! 84. testi de pozitif çıktı
Emniyet Müdür Yardımcısını şehit eden polise müebbet hapis
Emniyet Müdür Yardımcısını şehit eden polise müebbet hapis
Taşıtlarda kredi düzenlemesi ikinci el araç fiyatlarını nasıl etkiler?
Taşıtlarda kredi düzenlemesi ikinci el araç fiyatlarını nasıl etkiler?
Belediye, İbrahim Tatlıses'e verilen AVM ihalesini iptal etti
Belediye, İbrahim Tatlıses'e verilen AVM ihalesini iptal etti
Bu üniversitede öğrencilere 3 çeşit yemek 1 lira
Bu üniversitede öğrencilere 3 çeşit yemek 1 lira
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
'TÜRKŞEKER bazılarına öncelik tanıyor' iddiaları yalanlandı
'TÜRKŞEKER bazılarına öncelik tanıyor' iddiaları yalanlandı
Başkentte doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüpheli tutuklandı
Başkentte doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüpheli tutuklandı
Akbaşoğlu'ndan '3600, sözleşmeli personel ve EYT' açıkaması
Akbaşoğlu'ndan '3600, sözleşmeli personel ve EYT' açıkaması
PTT'den Akşener'in HGS iddialarına açıklama
PTT'den Akşener'in HGS iddialarına açıklama
Kısıtlamalar yeniden değerlendirilecekti, toplantı ertelendi
Kısıtlamalar yeniden değerlendirilecekti, toplantı ertelendi
Para ile tez yazan ve yazdıranlara uyarı: Hapis cezası var
Para ile tez yazan ve yazdıranlara uyarı: Hapis cezası var
Taksilerde otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme
Taksilerde otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme
10 soruda KDV indirimine ilişkin merak edilenler
10 soruda KDV indirimine ilişkin merak edilenler
Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil
Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kur'an kursuna gidemeyen meslek grupları için mobil hizmet

Şırnak'ta İl Müftülüğünün "Kur'an Gönüllüleri Sahada" projesi kapsamında 579 din görevlisi yoğunluktan dolayı kursa katılamayan doktor, esnaf ve öğretmen gibi farklı mesleklerden 2 bin 500 kişiye ev ya da iş yerlerinde Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 11:45
Yazdır
Kur'an kursuna gidemeyen meslek grupları için mobil hizmet

Şırnak İl Müftülüğünce hayata geçirilen "Kur'an Gönüllüleri Sahada" projesi kapsamında din görevlileri Kur'an kursuna gidemeyen meslek grupları için mobil hizmet sunuyor.

Müftülük tarafından düzenlenen Kur'an kurslarına iş yoğunluğundan dolayı katılamayan doktor, öğretmen, esnaf gibi farklı mesleklerden kişiler için hazırlanan proje ile din görevlileri sahada görevlendirdi.

Ocak ayında başlayan proje kapsamında il genelinde görevli 579 din görevlisi, farklı mesleklerden 2 bin 500 kişiyi hafta içi her gün ev ve iş yerlerinde ziyaret edip, yaklaşık 30 dakika Kur'an-ı Kerim öğretiyor, temel dini bilgiler veriyor.

Projenin her yıl 6 ay sürdürülmesi planlanıyor.

- "Amacımız Hz. Peygamberin öğretilerini öğretmek"

İl Müftüsü Mehmet Taştan AA muhabirine, proje ile Kur'an ve İslam dininin temel prensiplerini vatandaşa ulaştırmak istediklerini söyledi.

Evlerde, iş yerlerinde, müsait olan her yerde bir din görevlisinin vatandaşlara ulaşıp, din bilgilerini aktardığını dile getiren Taştan, "Hedefimiz ilk 2 ayda ders vermeye başladığımız 2 bin 500 kişiyi proje süresi sonunda akıcı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okur ve temel bilgileri öğrenir hale getirmek." dedi.

Taştan, projeyi her yıl uygulamayı düşündüklerini dile getirerek, "Amacımız Hz. Peygamberin öğretilerini öğretmek, insanlara kardeşliği, İslam'ı, elimizden geldiği kadar Peygamberimizin hayatından örneklerle anlatabilmek." ifadesini kullandı.

- "Bir şeyler verdiğimizi gördükten sonra daha çok şevkimiz artıyor"

Projede görevli Geylani Camisinde İmam Hatip Abdulaziz Osal da İl Müftülüğünün organize ettiği bu hayırlı hizmete büyük bir mutlulukla katkı sunmaya çalıştığını belirtti.

Kurs verdiği kişilerin gayretini görünce bunun ne kadar doğru ve yerinde bir uygulama olduğunu gözlemlediğini dile getiren Osal, şunları belirtti:

"Hele ki bir şeyler verdiğimizi gördükten sonra daha çok şevkimiz artıyor. 1,5 ay içerisinde büyük bir ilerleme kaydedildi. Ders verdiğimiz öğrencimiz de bu ilerlemeyi beklemiyordu belki ama Allah'ın inayetiyle, onun azmi ve isteğiyle ilerlediğimizi düşünüyorum. İnşallah kısa süre içerisinde Kur'an-ı Kerim'e geçer ve hatmeder."

- "İnşallah Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde okuyacağım"

Kasrik beldesinde sağlık ocağında görevli doktor Mehmet Can Çağdavul ise projenin kendisi gibi yoğun çalışan kişiler için çok yerinde olduğunu, böylece derslerde büyük aşama kaydettiğini ifade etti.

KAPAT [X]

Çağdavul, "Hocam her gün mesai arası Kur'an öğretiyor. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde okuyacağım." dedi.

Esnaf Abdulbaki Anık da 10 yıl önce öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i zamanla okumayı unuttuğunu anlatarak, projeyle tekrar Kur'an öğrenmeye başlamaktan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Kuaför Sinan Özcan, her gün belirlenen saatte ders aldığını belirterek, "Kuaförüm, kurslara katılamıyoruz. Hocamız işimiz aksamasın diye geliyor ve bize ders öğretiyor. Hocamız sayesinde Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i okuyacağım. Bayağı ilerleme kaydettim." sözlerine yer verdi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Kanserden kaybedilen hemşirenin ismi onkoloji polikliniğinde yaşatılacak
Kanserden kaybedilen hemşirenin ismi onkoloji polikliniğinde yaşatılacak
Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden aileye genetik tarama
Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden aileye genetik tarama
Cevizlibağ'da tramvay içinde tekme tokat kavga kamerada
Cevizlibağ'da tramvay içinde tekme tokat kavga kamerada
Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz
Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz
Mahkümların 'iyi hal' raporuna çözüm aranıyor
Mahkümların 'iyi hal' raporuna çözüm aranıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

Bu Habere Tepkiniz

MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!
MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!
Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği sınavında adayları mağdur etti.
KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?
Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?
Bulunduğu kadrodan daha alt dereceli bir kadroya atanan doktor öğretim üyesi kazanılmış hak aylığı birinci dereceye düşmesi halinde makam tazminatından yararlanabilir.
HAGB alanlar güvenlik görevlisi olabilecek mi? AYM noktayı koydu
HAGB alanlar güvenlik görevlisi olabilecek mi? AYM noktayı koydu
Özel Güvenlik görevlisi olabilmek için çeşitli suçlar ile 1 yıl ve üzeri hapis cezası alanlar, hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı alınsa bile güvenlik görevlisi olmasını engelleyen Kanun hükmü iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştı. Anayasa ilgili hükmün iptali için açılan davayı esastan reddetti.
Göreve başladıktan sonra rahatsızlığı oluşan memur nasıl emekli olabilir?
Göreve başladıktan sonra rahatsızlığı oluşan memur nasıl emekli olabilir?
Memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektirir rahatsızlığı olanlar malullük nedeniyle emekli olamazlar. Bu durum hem 5434 e hem de 5510 a tabi memurlar için geçerlidir. Malulen emekli olabilmek için, rahatsızlığın memurluğa başladıktan sonra ortaya çıkması gerekmektedir.
Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı
Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı
Adana Bölge İdare Mahkemesi, direksiyon sınavında öğretmen verilen cezayı, usta öğretici ve kursiyerin ifadesinin alınmamış olması, olayla ilgili görüntü ve fotoğraf olmaması nedeniyle iptal etti.
Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor
Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor
Şef olarak çalışan personel de hiyerarşik sistemde yer aldıklarını belirterek 3600 ek gösterge talep ediyor
Polis memuru alımları için uygulanan yönetmelikle ilgili açılan dava sonuçlandı
Polis memuru alımları için uygulanan yönetmelikle ilgili açılan dava sonuçlandı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?
2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?
2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayanlar aylık bağlanma sisteminde 5510'a tabi olurlar.
Kişiye özel ilanla atanan öğretim görevlisinin dört yıl sonra ilişiği kesilebilir mi?
Kişiye özel ilanla atanan öğretim görevlisinin dört yıl sonra ilişiği kesilebilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi kadrosu ilanında yer alan özel şartların tespitinde etkisi olmayan davacının dört yıl sonra başlatılan soruşturma sonucunda görevle ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı bulan Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı!
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Kuruluş Osman 84.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 84.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 84.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 2 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Her 4 araçtan birinde sorun var
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Her 4 araçtan birinde sorun var
Sıfır araçlardaki tedarik sorunu nedeniyle fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, otomotiv sektörünün dengesini sarstı.