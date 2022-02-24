Diyarbakır'da PTT şubesinden silahlı soygunla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi

17 Şubat'ta yüzleri maskeli 3 şüphelinin, ilçedeki PTT şubesinden, pompalı tüfek ve tabanca kullanarak görevliyi etkisiz hale getirdikten sonra 18 bin 500 lira alarak kaçmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yakalanan iki zanlının tutuklanmasının ardından gözaltına alınan şüphelinin de emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Böylece silahlı soyguna ilişkin tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

- Olay

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, yüzleri maskeli 3 şüphelinin PTT şubesinden, pompalı tüfek ve tabanca kullanarak görevliyi etkisiz hale getirdikten sonra 18 bin 500 lira alarak kaçmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçmiş, özel bir ekip tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin olay sonrası lüks bir araç kiralayarak kıyafet alışverişi yaptıkları belirlenmişti.

Şüphelilerden Z.B. ve S.N. yakalanmış, üzerlerinden 8 bin 125 lira para ile adreslerde yapılan aramalarda suç aletleri olduğu değerlendirilen tüfek, tabanca ve para koymak için hazırlanmış çanta ele geçirilmişti. Gözaltına alınan iki zanlı mahkemece tutuklanmış, polisin takibi sonucu silahlı soygunla ilgili üçüncü şüpheli de yakalanmıştı.