CHP MYK, Rusya'nın müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı

Belediyeye zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu
Belediyeye zorla girmek isteyen kişi ayağından vuruldu
Tarım ve Orman Bakanlığı: Ülkemizde gıda arzında sıkıntı yok
Tarım ve Orman Bakanlığı: Ülkemizde gıda arzında sıkıntı yok
PTT AŞ, basında yer alan iddialara ilişkin hukuki girişim başlattı
PTT AŞ, basında yer alan iddialara ilişkin hukuki girişim başlattı
Bu iller yabancılara ikamete kapatıldı
Bu iller yabancılara ikamete kapatıldı
Vaka sayıları 80 binin altına geriledi
Vaka sayıları 80 binin altına geriledi
Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi TL oldu
Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi TL oldu
Türk markalar Ukrayna mağazalarını kapattı
Türk markalar Ukrayna mağazalarını kapattı
Karadeniz'de Türk iş insanına ait gemiye bomba isabet etti
Karadeniz'de Türk iş insanına ait gemiye bomba isabet etti
Bakanlıktan Ukrayna krizi açıklaması: Piyasadaki oynaklığa dikkat!
Bakanlıktan Ukrayna krizi açıklaması: Piyasadaki oynaklığa dikkat!
Bakan Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı
Bakan Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı
MB: KDV indiriminin etkisi şubat ve martta yansıyacak
MB: KDV indiriminin etkisi şubat ve martta yansıyacak
Kapalıçarşı'da hareketlilik! Gram altın 900 TL'ye ulaştı
Kapalıçarşı'da hareketlilik! Gram altın 900 TL'ye ulaştı
Ukrayna iki Rus askerini esir aldı
Ukrayna iki Rus askerini esir aldı
Türkiye'nin otomobili TOGG için son 12 aya girildi
Türkiye'nin otomobili TOGG için son 12 aya girildi
'Ukrayna'da herkesin can güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşeni yapacağız'
'Ukrayna'da herkesin can güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşeni yapacağız'
HDP'li Güzel hakkında hazırlanan rapor TBMM Genel Kuruluna sunuldu
HDP'li Güzel hakkında hazırlanan rapor TBMM Genel Kuruluna sunuldu
'Ukrayna'nın siyasi birliği, toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecek'
'Ukrayna'nın siyasi birliği, toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecek'
Dışişleri'nden Ukrayna açıklaması: Askeri operasyon kabul edilemez
Dışişleri'nden Ukrayna açıklaması: Askeri operasyon kabul edilemez
İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, fiyatı arttı
İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, fiyatı arttı
Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden aileye genetik tarama
Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden aileye genetik tarama
Kur korumalı mevduat aralık sonuna kadar açılabilecek
Kur korumalı mevduat aralık sonuna kadar açılabilecek
Özel eğitim anaokulu olmayan il kalmadı
Özel eğitim anaokulu olmayan il kalmadı
Mevzuat hazırlama usulünü belirleyen yönetmelik değişti
Mevzuat hazırlama usulünü belirleyen yönetmelik değişti
Ukrayna: Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
Ukrayna: Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
Faizsiz ev alanların mağduriyeti giderilecek
Faizsiz ev alanların mağduriyeti giderilecek
Fahiş elektrik faturalarına toptan çözüm
Fahiş elektrik faturalarına toptan çözüm
Mahkümların 'iyi hal' raporuna çözüm aranıyor
Mahkümların 'iyi hal' raporuna çözüm aranıyor
Putin emir verdi, askeri harekat başladı
Putin emir verdi, askeri harekat başladı
Bu bölgelerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Bu bölgelerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Dünyada eşi yok! 84. testi de pozitif çıktı
Dünyada eşi yok! 84. testi de pozitif çıktı
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP MYK, Rusya'nın müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 21:07
Yazdır
CHP MYK, Rusya'nın müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Denizli programını yarıda keserek akşam saatlerinde Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü MYK toplantısına başkanlık etti.

Parti genel merkezinde 2,5 saat süren toplantıya, Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile CHP Dış Politika Danışma Kurulu ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri de katıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin olası etkilerinin görüşüldüğü toplantıda, Türkiye'nin durumdan en az şekilde etkilenmesi için CHP'nin atacağı adımlar da ele alındı.

Olağanüstü MYK'ya ilişkin, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yarın bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'dan tahliyeler için tüm hazırlıklarımız tamam
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'dan tahliyeler için tüm hazırlıklarımız tamam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılacak
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Ak Partili Çelik: Montrö ile ilgili hazırlıklar yerine getirildi
Ak Partili Çelik: Montrö ile ilgili hazırlıklar yerine getirildi

Bu Habere Tepkiniz

Diyanet Akademisi kuruluyor... Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Diyanet Akademisi kuruluyor... Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Diyanet Akademisi, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek. Akademi, Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek
MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!

MEB'in unvan değişikliği uygulamasından mühendisler rahatsız!

Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği sınavında adayları mağdur etti.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?

Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?

Bulunduğu kadrodan daha alt dereceli bir kadroya atanan doktor öğretim üyesi kazanılmış hak aylığı birinci dereceye düşmesi halinde makam tazminatından yararlanabilir.
HAGB alanlar güvenlik görevlisi olabilecek mi? AYM noktayı koydu

HAGB alanlar güvenlik görevlisi olabilecek mi? AYM noktayı koydu

Özel Güvenlik görevlisi olabilmek için çeşitli suçlar ile 1 yıl ve üzeri hapis cezası alanlar, hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı alınsa bile güvenlik görevlisi olmasını engelleyen Kanun hükmü iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştı. Anayasa ilgili hükmün iptali için açılan davayı esastan reddetti.
Göreve başladıktan sonra rahatsızlığı oluşan memur nasıl emekli olabilir?

Göreve başladıktan sonra rahatsızlığı oluşan memur nasıl emekli olabilir?

Memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektirir rahatsızlığı olanlar malullük nedeniyle emekli olamazlar. Bu durum hem 5434 e hem de 5510 a tabi memurlar için geçerlidir. Malulen emekli olabilmek için, rahatsızlığın memurluğa başladıktan sonra ortaya çıkması gerekmektedir.
Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı

Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı

Adana Bölge İdare Mahkemesi, direksiyon sınavında öğretmen verilen cezayı, usta öğretici ve kursiyerin ifadesinin alınmamış olması, olayla ilgili görüntü ve fotoğraf olmaması nedeniyle iptal etti.
Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor

Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor

Şef olarak çalışan personel de hiyerarşik sistemde yer aldıklarını belirterek 3600 ek gösterge talep ediyor
Polis memuru alımları için uygulanan yönetmelikle ilgili açılan dava sonuçlandı

Polis memuru alımları için uygulanan yönetmelikle ilgili açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayanlar aylık bağlanma sisteminde 5510'a tabi olurlar.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Kuruluş Osman 84.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 84.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 84.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 2 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Her 4 araçtan birinde sorun var

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Her 4 araçtan birinde sorun var

Sıfır araçlardaki tedarik sorunu nedeniyle fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, otomotiv sektörünün dengesini sarstı.