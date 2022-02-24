Tayt dayağı hastanelik etti: Saldırgan koca serbest

İstanbul Sultangazi'de tayt giydiği için eşini öldüresiye döven koca serbest bırakıldı.

Olay, geçen pazar günü Sultangazi'de meydana geldi. İddiaya göre, tekstil işinde çalışan Zafer Bozkurt, tayt giydiği gerekçesiyle eşi Esra Bozkurt 'a saldırdı. Gürültüleri duyan komşuları hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde kalan Esra Bozkurt'u, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırdı. Zafer Bozkurt ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede 3 gündür tedavi gören Esra Bozkurt, dün taburcu edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Eşi Zafer Bozkurt ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bozkurt, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM"

Yaşadığı olayı anlatan Esra Bozkurt, "Doğum yaptıktan sonra eşim kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Giyim tarzıma karışıyordu. Tayt giydiğim için tartışmalar çıkarıyordu. 'Benim yanımda giyin, ama dışarda giyinme' diyordu. En son şiddete uğradığımda işten geldi, bir şeyler anlatmaya başladı. Sonra markete gitti geldi, birden bana saldırdı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim" diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİ OLURUM DİYE HASTANEYE GÖTÜRMEDİ"

Yaklaşık 2 aydır şiddete maruz kaldığını belirten Bozkurt, "Aslında ilk şiddeti doğum yaptıktan hemen sonra gördüm, burnumu kanattı. Dövdükten sonra, 'Sinirden vurdum' diyordu. İlk dövdüğü gece beni hastaneye götürmedi, şikayet ederim diye korkuyordu. Sabah nefes almakta zorlandığımı görünce, hastaneye götürdü. Darp raporu istedim, 'Bir şeyiniz yok' dediler, vermediler" ifadelerini kullandı.

"AİLEMİ TEHDİT EDİYORDU"

Evliliği boyunca tehdit edildiğini söyleyen Bozkurt, "Anneni ve babanı öldüreceğim' diyordu. Kadınları böyle kötü adamlardan korusunlar. Ölüm derecesine getirdi. Şimdi 'İyi ki ölmemişim' diyorum. Maddi ve manevi destek istiyorum" dedi.

"ŞİDDET HAMİLEYKEN BAŞLADI"

Esra Bozkurt'un ablası Gözde Bayat ise, "Şiddet hamileyken başladı. Çocuk doğduktan sonra birkaç kez darp etti. Sonra da geçen pazar günü kardeşimi öldürmek için dövüyor. Kafasına sert cisimlerle vuruyor. Kafatası çatlıyor. Biz bu kişinin tutuklanmasını, en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kız kardeşimin boşanmasını istiyorum" diye konuştu.

"KENDİNİ DUVARA VURDU' DİYOR"

Kız kardeşinin sayıkladığını belirten Bayat, "Giyindiğinde ya da makyaj yaptığında 'Sen başkası için süsleniyorsun. Bir yere mi gideceksin? Beni mi terk edeceksin?' şeklindeki bahanelerle büyük kavgalar çıkarıyor. Eşi inkar ediyor zaten kendini duvara vurdu diyor" şeklinde konuştu.