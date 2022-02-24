2022-TUS ve 2022 STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı

DUYURU

(24 Şubat 2022)

2022-TUS (1. Dönem) ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

06 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS (1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 24 Şubat 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

06 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama sınavları için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

06 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. Aşama sınavları için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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