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Ukrayna Büyükelçisi: Ukrayna, NATO üyesi olsaydı böyle bir savaş çıkmazdı

"Ukrayna, NATO üyesi olsaydı böyle bir savaş çıkmazdı. O zaman savaşmaya hiç gerek kalmadan sadece NATO'ya üye olan diğer ülkelerin birliğini ülkemizde konuşlandırmamız yeterli olurdu"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 14:41
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Ukrayna Büyükelçisi: Ukrayna, NATO üyesi olsaydı böyle bir savaş çıkmazdı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın ülkesine askeri müdahalesine ilişkin, "Ukrayna, NATO üyesi olsaydı böyle bir savaş çıkmazdı. O zaman savaşmaya hiç gerek kalmadan sadece NATO'ya üye olan diğer ülkelerin birliğini ülkemizde konuşlandırmamız yeterli olurdu." dedi.

Bodnar, Rusya'nın bu sabah başlattığı saldırılara ve Dışişleri Bakanlığında Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'la yaptığı görüşmeye ilişkin Büyükelçilikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önal ile görüşmesine ilişkin Bodnar, "Ukrayna tarafının yardım talebini ve özellikle boğazların kapatılmasına dair talebini Türk tarafına ilettim. Türk tarafı söz konusu talepleri değerlendirerek en yakın zamanda cevabını verecektir." dedi.

Bodnar, Türkiye'den dayanışma beklediklerini dile getirerek, "Bize göre, Montrö Anlaşması'nın 9. maddesi uygulamaya konulmalı. O maddeye göre savaşın bir tarafı olan devletin bu bağlamda boğazlardan geçilmesine yasak konulmalı." diye konuştu.

Ukrayna'da çatışmaların devam ettiğini belirten Bodnar, "Düşman Çernihiv bölgesinde durduruldu. Aynı şekilde Şastya yerleşkesinin çerçevesinde çatışmalar devam ediyor. Harkiv ve Herson güzergahında gerçekten zor olan çatışmalar devam ediyor. Maalesef onlarca kayıp haberi alıyoruz. Maalesef askerlerimiz kendi vatandaşları için hayatlarını feda ediyor. Onları öldüren Rus ordusu ve Rus silahları." ifadelerini kullandı.

Bodnar, uluslararası toplumla atılacak adımları koordine ettiklerini dile getirerek, "Buradaki Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri ile de görüşme yapacağım. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız da uluslararası ortaklarıyla iletişim içindeler. Burada en önemli olan, şu an yaptırımların, kısıtlamaların uygulanması ve saldırganlığın kurbanı olan Ukrayna'ya yardım etmek." dedi.

- "Rus diplomasisi diplomasi olmaktan tamamen çıktı"

Bodnar, Rus diplomasisinin "aşağılayıcı" açıklamalarına da dikkati çekmek istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi şöyle bir açıklama yaptı: 'Ukraynalılar, Rusların onları serbest bırakması sonucunda mutlu olacaklar.' Burada ifade etmek isterim ki Rus diplomasisi diplomasi olmaktan tamamen çıktı. Bunlar, savaş suçlusu olan Putin'in hizmetçileri. Rusya, şimdiden zor sonuçlarla karşılaştı çünkü borsa gerçekten çöktü ve Rus rublesi de çok kötü durumda."

Ukrayna'da seferberliğin yanı sıra bölgesel birlik kuvvetlerinin de ilgili askerleri topladığını anlatan Bodnar, "Şu an elinde silah tutabilen herkes oraya yazılıyor. Sivil halkımız da seferber şekilde kan bağışında bulunarak yapabilecekleri her şeyi yapıyor." dedi.

- "Söz konusu ihtilaf bölgedeki istikrarı ve güvenlik istikrarını etkiliyor"

Bodnar, Türk dostlarından aldıkları destek mesajlarının çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu seslerin kamuoyuna açık bir şekilde duyurulması, uluslararası toplum tarafından duyulması bizim için son derece önemli. Bu ihtilafta Türkiye tarafsız kalmamalı çünkü söz konusu ihtilaf bölgenin hayati çıkarlarını etkiliyor. Söz konusu ihtilaf bölgedeki istikrarı ve güvenlik istikrarını etkiliyor. O yüzden aktif ve proaktif olma çağrısı yapıyoruz, Ukrayna'ya ve Ukraynalılara bu zor dönemde yardım etme çağrısı yapıyoruz."

TBMM'de Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'ndaki milletvekillerinden de Ukrayna'ya destek açıklamalarını beklediğini söyleyen Bodnar, "Türk halkına inanıyorum." dedi.

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- "Ukrayna, NATO üyesi olsaydı böyle bir savaş çıkmazdı"

Temaslarında Türk tarafının Montrö Anlaşması'na dair tutumu hakkında nasıl bir izlenim edindiğine ilişkin soru üzerine Bodnar, şu ifadeleri kullandı:

"Montrö Anlaşması, özellikle boğazların kapatılması konusunda ilgili hukuki temeller oluşturuyor. Ukrayna tarafı, silahlı saldırganlığın ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başladığına dair, bunu teyit eden belgeleri göndermeye hazır ama buradaki basın üzerinden Türk yetkililere baskı yapmak istemiyorum. Türk tarafının kararını bekliyoruz şu an."

Bodnar, Ukrayna'nın Türkiye'ye yaptığı mali, askeri ve insani yardımları içeren taleplerinin ilgili makamlara gönderildiğini de söyledi.

Şu an yeterli sayıda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubunun ve ilgili kolluk kuvvetinin bulunduğunu belirten Bodnar, şöyle konuştu:

"Eminim ki Ukrayna, NATO üyesi olsaydı böyle bir savaş çıkmazdı. O zaman savaşmaya hiç gerek kalmadan sadece NATO'ya üye olan diğer ülkelerin birliğini ülkemizde konuşlandırmamız yeterli olurdu. Biz şu an 2008 yılının meyvesini yiyoruz. NATO'ya üye ülkelerin söz konusu hatayı düzeltme şansı var ve Madrid Zirvesi kapsamında Ukrayna'yı NATO'ya üye kabul edebilirler. Eminim ki Ukrayna, NATO'ya kabul edilirse o zaman bu savaştan Ukrayna galip çıkar ve Rusya bu savaşı kaybeder. Ukrayna halkı, şu an tüm Avrupa'nın güvenliği için kendi kanıyla (bedel) ödüyor. Bu bağlamda Türkiye dahil olmak üzere, tüm Avrupa ülkelerinin bu anlayışı paylaşmalarını bekliyoruz."

Bodnar, Türkiye'nin birkaç gün önce yaptığı açıklamalarda da net bir şekilde Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini teyit ettiğini sözlerine ekledi.

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