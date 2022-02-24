Hatay'da fırtına: Dörtyol'da okullar tatil, İskenderun Limanı'nda işlemler durdu
Hatay'da kuvvetli fırtına etkili olurken, çatıların uçtuğu Dörtyol ilçesinde okullar, öğleden sonra tatil edildi. Erzin ilçesinde de onlarca ağaç kökünden söküldü. İskenderun Limanı'nda ise yükleme ve boşaltma işlemleri durduruldu.
Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Şubat 2022 15:34
Kentin özellikle Dörtyol ve Erzin ilçelerinde sabah etkili olmaya başlayan
fırtınanın şiddeti, öğle saatlerinde arttı.
Saatte 75 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtınada, bazı kamu binaları ve apartmanların
çatıları ile tabelaları uçtu.
Erzin'de caddedeki onlarca ağaç ise kökünden söküldü. Erzin'de bir evin üzerine
de kökünden sökülen ağaç devrildi.
Dörtyol Kaymakamlığı'nca ilçedeki okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle
öğleden sonra tatil edildiği açıklandı.
Öte yandan kentin sahil ilçelerinden İskenderun'da rüzgarın açıkta kuvvetlenmesiyle
limandaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin durdurulduğu öğrenildi.