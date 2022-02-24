Marmara Üniversitesi'nde çıkan yangın söndürüldü
Kadıköy'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 16:17
Acıbadem Caddesi'ndeki 5 katlı Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle küçük çapta hasar oluştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız