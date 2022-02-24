Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Şubat 2022 16:51
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Akar'ın Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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